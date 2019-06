Un viaje a la mente alucinada de Nietzsche

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

Rüdiger Safranski señala que Nietzsche es el filósofo más leído en el mundo. Es probable que sea aquel sobre quien más se ha especulado y escrito. Safranski, una suerte de faro intelectual europeo, se ha especializado en biografías de mentes brillantes como las de Schopenhauer, Heidegger o Schiller, y distraído con temas no precisamente ligeros como el mal, el tiempo o la verdad. Sus libros suelen ser éxitos globales. En este prefiere interpretar el intrincado sistema de ideas del creador de Más allá del bien y del mal antes que detenerse en el abundante material anecdótico de su vida personal. En un epígrafe que abre la reedición de Nietzsche. Biografía de un pensamiento (Tusquets), cita un fragmento de una carta que el filósofo le envía a Carl Fuchs en 1888: "No es necesario ni deseable que alguien tome partido por mí -escribe-. Al contrario, una dosis de curiosidad, como la que nos inspira una planta, acompañada de una resistencia irónica, me parecería una posición incomparablemente más inteligente en relación con mi persona". En 418 páginas, Safranski se abraza a esa idea manifiesto.