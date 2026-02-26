Cartas de lectores: Carteles, haberes, río Uruguay

Carteles

Mientras en en el Congreso de EEUU , un senador es expulsado en el medio de una sesión en el Congreso por el simple hecho de portar un cartel, una legisladora argentina desconecta micrófonos en plena sesión legislativa, otro lleva cadenas al escritorio del presidente del Senado y otros muchos legisladores portan carteles alusivos a distintas temáticas durante las sesiones, en todos los casos, sin la más mínima consecuencia.

“Ay, Patria mía! ” Perdón, Manuel Belgrano.

Mauricio Maurette

Haberes

Señor Presidente Javier Milei: me dirijo a usted con respeto, pero también con profunda preocupación, en nombre de miles de jubilados que hoy sienten incertidumbre ante la reducción de beneficios y el deterioro de los ingresos. Comprendo que el sistema previsional ha sido manoseado y fundido por otros gobiernos, pero también entendemos que nosotros, fuimos víctimas de este sistema y hoy nos vemos castigados como si fuésemos responsables de esta situación. Las jubilaciones no son privilegios ni una concesión del Estado: son el resultado de toda una vida de trabajo, de aportes, de esfuerzo silencioso. Son los derechos adquiridos de quienes sostuvieron durante décadas la economía, la educación de sus hijos y el crecimiento del país. Los ajustes mensuales no alcanzan para cubrir los aumentos constantes en los servicios, alimentos y medicamentos. Muchos jubilados viven con ingresos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Prácticamente somos un sector olvidado y abandonado a la suerte de seguir viviendo. Señor presidente, gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero también implica priorizar los sectores más vulnerables. Los adultos mayores no tenemos la posibilidad de reinsertarnos laboralmente, o aumentar nuestros ingresos sin la ayuda de nuestros hijos ( quién los tiene) dependemos del sistema previsional y de la sensibilidad de quienes nos gobiernan. Una sociedad se mide por cómo se trata a sus mayores, proteger a los jubilados no es un gesto político: es un acto de justicia y de humanidad.

Patricia Morris

Rio Uruguay

Recientemente se han oído algunas voces preocupadas por la posibilidad de que la instalación de una modernísima planta de hidrógeno verde pueda ser contaminante del Río Uruguay. Vale esa inquietud, para lo cual esperamos hagan sus deberes, en lugar de agitar fantasmas sin conocimiento como fue el caso de la pastera Botnia. Desafortunadamente estos mismos guardianes del río no hicieron nada en estos 20 años por la contaminación cierta y persistente de todas las ciudades costeras del Rio Uruguay que vierten sus efluentes cloacales con nulo o deficiente tratamiento. Basta de hipocresía, “¡argentinos, a las cosas!”

Juan L. Paul

Atentado a Gendarmería

La nota del 21 de febrero sobre la encomienda con explosivos que recibió un Oficial de Gendarmería Nacional, debería evaluarse además de las hipótesis de atentado terrorista o una acción personal contra quien recibió tal correo, el porqué de la demora en la entrega de esos paquetes al destinatario. Hay algo que no cierra. La intervención de la SIDE y el Ministerio de Seguridad Nacional en la investigación deberán evacuar los interrogantes del caso y que la mayoría de población desea que se esclarezca. Estos sucesos en el pasado, pocas veces se logran individualizar a los culpables y cuando el tiempo pasa, el hecho pierde seguimiento mediático y se aleja la memoria colectiva de los ciudadanos.

Juan Carlos Holm

Calles marplatenses

Es desastroso el estado en que se encuentran las calles de la ciudad de Mar del Plata. Un recorrido por la zona céntrica basta para tener una idea del abandono e indiferencia de las autoridades municipales por tratar de arreglarlas. Pero esto no sólo se limita a la ciudad en sí; también ocurre en las zonas alejadas. Por ejemplo, el barrio de Punta Mogotes, donde es prácticamente imposible transitar con cualquier vehículo sin que sufra algún desperfecto mecánico debido a los pozos, que se van agrandando por el paso de líneas de colectivos -523, entre otros- y, por supuesto, camiones. Se iniciaron obras de repavimentación al algunas calles -por ejemplo Benedetto Croce, desde Mario Bravo hasta la costa- y no se terminaron dejando un tendal de “cráteres”. Insisto en la falta de atención e indiferencia de las autoridades, sean éstas o cualquier otra que hayan pasado por la administración municipal. Eso sí: l os impuestos hay que pagarlos puntualmente, y con aumentos también.

Federico P. González Paganini

Julio Sosa olvidado

Como lectora diaria de la sección Manuscrito, quiero destacar la nota “Muerte en el vestíbulo” de Germán Wille; una historia que yo ignoraba y digna de una novela. Además, me llamó la atención una coincidencia: ambos teatros El Nacional, el de Piedad y Cangallo como el de Corrientes y Suipacha (éste a 100 años de la inauguración del primero), fueron consumidos por las llamas. Aprovecho las palabras del periodista Wille para “sacar del olvido” también a Julio Sosa, cantante uruguayo de destacada actuación en ambas márgenes del Río de la Plata. El 2 de febrero último se cumplieron 100 años de su nacimiento y muy poco se lo recordó. En la década del sesenta (cuando el género tango decaía estrepitosamente) junto al inolvidable bandoneonista, compositor y director de orquesta Leopoldo Federico, Sosa cautivaba a una juventud invadida por géneros foráneos o provenientes del interior como el folclore. Ese “resistencialista” como lo definió en su momento Jorge Göttling, investigador y periodista, merecería haber tenido un mayor reconocimiento. Saquémoslo del olvido.

Esther Echenbaum Jonisz

Colectivos

Yo no le encuentro explicación, tal vez el gobierno nacional y el de la ciudad la tengan y me puedan aclarar el porqué líneas de colectivos del AMBA despachan tandas de dos o tres unidades juntas que van compitiendo para levantar pasajeros y una vez que pasaron hay que esperar largo tiempo para que pase la siguiente. Me pregunto si con la ayuda de la Inteligencia Artificial no se pueden programar lo que antes se hacía bien, con frecuencias debidamente espaciadas en beneficio de los sacrificados pasajeros.

Julio César de la Barrera

