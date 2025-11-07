Mis sinceros respetos, Javi: sos Gardel

Llega Milei a Miami, anteayer. Es el 14° viaje a la Madre Patria como presidente, a razón de uno cada 45 días. No conoce algunas provincias argentinas, pero por el aeropuerto de Miami puede caminar con los ojos vendados. Tiene cara de haber dormido poco; suele aprovechar los vuelos para un seguimiento de cuestiones de Estado: qué están diciendo las redes. En Migraciones, una oficial le pide el passport. “¿Pasaporte? Yo acá presento la credencial de socio”, dice Javi, y la carcajada de su comitiva atraviesa los muros. La funcionaria frunce el ceño: no está al tanto de que el gobierno argentino ha tercerizado en Trump y en el secretario del Tesoro, Bessent, la gestión de las cosas importantes. Tampoco sabe que el hombre que tiene enfrente viene de un batacazo electoral que le ha dejado la autoestima por las nubes. Después de la tremenda sandunga propinada al peronismo tobilleril, puse en aviso al Pelu del llamado síndrome Chacarita: creérsela, agrandarse. En vano. Cambió el ropero entero porque todo le quedaba chico. Así, dejando las suelas marcadas en el piso, entró en Estados Unidos. Acaso en poco tiempo también el imperio empieza a resultarle estrecho.

Hay que decirlo: los planetas se le van alineando. Como Macri, tiendo a pensar que tiene un ángel especial, o que es un tipo con suerte, o que tuvimos la suerte de que nos tocara un tipo así, que se para mal, agarra mal la raqueta, tira la pelota afuera y pega en el fleje. De una crisis financiera que encendía motores de helicópteros salió con 40.000 millones de dólares y el Tesoro sosteniendo el peso; de la catástrofe política de 9 votaciones perdidas por impericia en el Congreso salió con un triunfo el 26 que casi borró del mapa a la oposición; saldó la guerra de guerrillas entre Karina y Santi Caputo, Caputín, dándole más poder a Kari y un largo abrazo a Caputín. ¡Es Gardel! Se hizo filmar entrando en la reunión de gabinete para que las bendiciones que iba a impartir allí fueran urbi et orbi. ¿Bailó a los saltitos con Petri? Mmmm, bajen la música que algo nos quiere decir. ¿Guille Francos era el único (o el más) presentable del Gobierno? Fin.

Javi definiría la política como el arte de lo imposible. Imposible que yo ganara la presidencia, imposible que me fuera bien, imposible que volviera a ganar.

El guachito nos mira a todos desde arriba; desde el ARG 01, un Boeing 757-256 autónomo, que no requiere indicaciones: sabe que debe encarar hacia el norte. Esta vez disertó en un foro sobre business –disciplina en la que no es un león, pero muerde–, peló su credencial en otra de esas cumbres fascistoides de la CPAC, a las que lo invitan para que haga su gracia, y se sinceró en una reunión con inversores: “No me crean a mí, no le crean a Toto Caputo... Apuesten por el único país del mundo que es financiado por el Tesoro de Estados Unidos”.

También nos mira desde arriba en tierra: está subido al pony. Razones no le faltan. Diosa Fortuna, sus dos años de campaña para la reelección coinciden con los dos primeros años del megajuicio de Cuadernos, en el que desfilarán, cada martes y cada jueves, los pecadillos que hicieron de Néstor un experto en cajas fuertes y de Cristina, una abogada exitosa; los spots libertarios se grabarán en Comodoro Py. El juicio empezó anteayer y la primera sesión le arrancó una mueca a Cris, cuando la acusaron de haber cobrado coimas por 17 millones de dólares. Le leí los labios: “Siempre ninguneándome”.

Más razones. La CGT produjo esta semana tres noticias: la primera es que todavía existe; la segunda, que se dio una nueva conducción, y la tercera, que quedó partida, pan comido para un gobierno que va por la reforma laboral y la reducción del poder (sobre todo, económico) de los sindicatos. No está mejor el kirchnerismo, un rebaño con dos pastores extraviados: Cris está en cana y a Kichi, siempre lábil con la inseguridad, le acaban de robar la provincia. Otro desayuno para Javi. Además, sigue subiendo la soja, que ya está arriba de los 400 dólares; todavía lejos de los obscenos 600 de Cristina, pero en tendencia prometedora: ¡aguante el yuyo! Aguante el Garrahan, ayer lleno de “vagos, zurdos y corruptos”, y hoy, merecedor de un salariazo del 60%; un sol para los niños. ¿Me van siguiendo? En la Argentina de Milei, incluso sin el concurso de Milei, los peronistas van a la cárcel y los que están libres se pelean, la CGT renueva la jefatura para salir en los diarios, la primera potencia nos lleva de la mano, la soja quiere revancha, las avionetas narcos se estrellan y Colapinto firmó por un año más en Alpine. Tercer desayuno, Presi.

En ese cielo límpido apenas asoma una nube. Llega una donación de ropa a Cáritas, que después vende a precios muy bajos y destina la recaudación a fines benéficos. La sorpresa: en el local, vecino de una villa, la ropa se acumula hasta el techo. “Increíble –dicen dos voluntarias–. Ofrecemos siete prendas en perfecto estado por 2000 pesos, y la gente no viene. Nunca nos había pasado”.

A ver, a ver. Quién dijo que esto era fácil.