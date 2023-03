No lean esto: esta semana no pasó nada de nada

escuchar

Hay semanas en las que estamos a los saltos, y otras, como esta, planchadas, anodinas. Juro que busqué y busqué, porque de algo tenía que hablar, y nada; apenas minucias, pavaditas. Por ejemplo. La inflación de febrero fue de 6,6% –más de 100% si somos crueles y la anualizamos–, lo que pone a Massita en carrera hacia la presidencia; de Tigre, que viene cumpliendo una floja campaña y necesita de magia. Durante dos días, un acampe piquetero en la 9 de Julio protestó por la suspensión de planes sociales, por la porfía de Vicky Tolosa en no querer recibirlos y porque las carpas no tenían aire acondicionado. En nuestra embajada en Quito, tremendos pillos, sacaron por la ventana, o dejaron sacar, a una exfuncionaria de Correa condenada por corrupta, que se había exiliado allí para no ir en cana; fue un operativo audaz, certero, primer éxito diplomático que se anota Cafierito (ya arreglará el balurdo que se armó con el gobierno ecuatoriano). Reapareció Guille Moreno, célebre tuneador de inflaciones: dijo que Alberto estaba en su mejor momento, y media hora después Alberto era atendido de urgencia por una hernia (¿blooper o gastada?); por si alguien no lo sabe, aclaro que no todas las hernias se originan en un exceso de esfuerzo. Más de 500.000 personas siguen sufriendo larguísimos cortes de luz y de agua, pero la vocera Gaby Cerruti me hizo ver que si en la pueblada frente a Edesur prendieron una fogata, tanto calor no deben tener. Por culpa de bancos del imperio, el riesgo país subió a 2400 puntos, lo cual nos convierte en un país en riesgo. Los militares han dejado trascender que no les pinta mucho eso de que los manden a Rosario a construir calles en las villas en medio de los tiroteos narco; irán desarmados, pero con cascos; en ningún caso se les permitirá el uso de las palas para defensa personal. ¿Cristina? De Cristina no se supo nada: la gran noticia de la semana.

Algunas de estas cuestiones merecen, quizá, una reflexión serena. Es el caso de la inflación y de Massita. Es difícil saber qué hacer con los precios, pero, más difícil, qué hacemos con Massita. Le ha sacado el cuerpo a ese combate, no sé si a todos los combates, y de aquel superministro va quedando un ministro superado. Mientras, arrecian historias filtradas por gente dañina según las cuales cada vez dedica menos tiempo a sacarnos del bolonqui y más tiempo a las finanzas personales. Se cuentan cosas horribles que pasan en su ministerio: como que hay una alocada carrera por la plusvalía. Aunque estoy lejos de creerlas, de pronto se me apareció un espectro, un pensamiento lateral absurdo: Massita en el centro de todas las sospechas y Cristina haciendo campaña para el Senado con la promesa de que va a meterlo preso.

La historia nunca es circular, pero puede ser perversa. ¿Por qué, si no, juega así con nuestras vidas? Máximo, heredero y mesías, aparece el sábado en el acto de Avellaneda con esas bermudas cortadas con los dientes, péndex tardío, disturbio capilar, sonrisa mal dibujada, y, atrevido, se planta en primera fila, desafía la naturaleza, toma el micrófono y habla; se anima y habla el muchachón fiaquita, no leído, primer año de Derecho incompleto. Pendenciero también por herencia, contradice a Kichi con ese tonito de yo, un Kirchner, te voy a explicar, nene; se enreda, parece enojado, está enojado, porque si algo no figuraba en el testamento es el arte de decir y parecer. “¿De qué trabaja Máximo?”, lastimó Aníbal Fernández, que históricamente ocupa cargos no para ocuparlos, sino para que declare envuelto en movileros. A ver, intentaré contestarle. Néstor hacía política, Cris también, y a Máximo, hasta entonces un buen holgazán, le pidieron que agrupara a los jóvenes; a Florencia le encontraron 4,6 millones de dólares en el banco: ¡la única que laburó en serio es Florcita! Aguante la pichona, que se sacrificó para que la familia no tuviera que trabajar.

No sé si a Máximo le gusta fatigarse, pero tiene mucho por hacer. Inesperada curva en el camino, desde hace años venía intentando cortar el cordón umbilical, diferenciarse de su madre, jubilarla, tomar el mando, y de buenas a primeras se ve obligado a militar el “luche y vuelve” y a abrazar la causa de la proscripción; justo él, que soñaba con proscribirla. En La Cámpora las cosas no están mejor. Wado se junta con los de la patria sojera y les dice que él es uno de ellos, Cuervo Larroque está cambiando de agenda, y el comunicado de la agrupación contra el acuerdo con el Fondo Monetario expone los extravíos y contradicciones de los jóvenes por la liberación. Primer acto: aceptación resignada de Massita; segundo acto, elogios de Máximo y encendidos elogios de Cuervo Larroque a Massita; tercer acto, pulverización de Massita por aceptar el ajuste impuesto por Georgieva. ¿Cómo se llama la obra? ¡Un médico por ahí!

En fin, se lo anticipé: semana tediosa como ninguna. Fuimos Suiza, fuimos Islandia, fuimos Saint Kitts, sosegada isla del Caribe.

Fuimos.