No somos nada
Los argentinos nos extinguimos a paso firme: en diez años la natalidad disminuyó un 40%.
Hay razones económicas, por lo caro que es agregar nuevos integrantes a la familia, hasta drásticos cambios de costumbres con argumentos del tipo “no me quiero complicar la vida y tener libertad para viajar ” y los que hace flamear el feminismo en su prédica constante contra la maternidad como un mandato impuesto ineludible.
Si a esto le sumamos que una de cada seis personas padece de infertilidad, no es raro que recientemente la Academia del Plata haya dado la voz de “alarma demográfica”. Este año se estima que están naciendo 410.000 argentinos, en tanto que en el mismo período se vienen produciendo 350.000 decesos. La brecha entre ambas cifras se angosta dramáticamente, con dos consecuencias a la vista: cada vez hay menos chicos y más ancianos. En CABA ya mueren más personas que las que nacen.
Sobre llovido, mojado: ahora mismo en La Plata se lleva a cabo un encuentro internacional sobre anticoncepción masculina, con la entusiasta participación de funcionarios bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires durante este año ya se practicaron 1600 vasectomías sin bisturí. Seremos cada vez menos.