Otro DNU inconstitucional, centralista y demagógico

A la tarde de ayer, 19 de diciembre, se conoció un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, N° 842/22, que dispuso un feriado nacional para facilitar el festejo por la obtención del Campeonato Mundial de Futbol por parte de nuestro Seleccionado Nacional, que recorrerá un trayecto entre Ezeiza y algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.

Este DNU es groseramente inconstitucional, centralista y demagógico por las siguientes razones:

1. Solamente por Ley del Congreso se puede reglamentar o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, conforme lo establecen los Arts. 14, 19 y 28 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional del Art. 75 inc. 22. A ello se suma la clara jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que por Decretos se regule esta materia. Por esta razón, es la Ley N° 27.399, sancionada por el Congreso en 2017, la que establece los Feriados Nacionales en el país.

2. El DNU no cumple los requisitos establecidos en el Art. 99 inc. 3, ya que no hubo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Es otro de los más de 130 DNU dictados por el actual Poder Ejecutivo en ejercicio de un hiperpresidencialismo que violenta nuestra democracia republicana y federal. Es esencial como lo vengo sosteniendo fortalecer el rol del Congreso, que debe ejercitar plenamente sus competencias y superar esta decadencia institucional, donde gobiernan muy pocas personas, sin democracia deliberativa.

3. El DNU es tan centralista y antifederal, que paraliza a un país que tiene la octava geografía del mundo, para un hecho que se producirá en una muy pequeña parte de la Provincia de Buenos Aires y la CABA. Como ocurriera en otras oportunidades, se cree que el país es unitario y que sus límites terminan en la Avenida General Paz o en algunos partidos del Área Metropolitana. Hay que tener presente que las ciudades de Tierra del Fuego están a más de 3.000 km al sur y las de Jujuy y Salta a más de 1.500 Km de Buenos Aires. Por eso no debe sorprender que en defensa de sus autonomías provinciales y municipales, al menos en ocho provincias se haya dispuesto el rechazo de esta medida y por Gobernadores de distintos signos políticos. Asimismo, extensos sectores de la producción, la educación, la salud y el trabajo estén manifestando su oposición, por los daños producidos por la medida en medio de las graves situaciones económicas y sociales que atravesamos.

4. Resulta muy evidente el manejo improvisado, irrazonable y demagógico que ha tenido el Poder Ejecutivo, en la búsqueda de algún rédito político, ante la extraordinaria actuación de nuestro Seleccionado.

5. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo notable de estos deportistas y de su cuerpo técnico, por su seriedad, vocación, contracción al trabajo y responsabilidad, que además de darnos una enorme alegría, han señalado que el esfuerzo sostenido otorga sus frutos. Y este es el camino a recorrer: poner el énfasis en el valor de las instituciones consagradas en la Constitución Nacional, y en los objetivos del Preámbulo, empezando por constituir la unión nacional. Sólo así podremos dejar atrás la decadencia en la que estamos y comenzar un profundo proceso de cambio.

Antonio María Hernández fue convencional constituyente en 1994 y es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal (UNC), profesor Honorario de la UBA y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba