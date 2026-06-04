Una celebridad argentina puso fin a la polémica unilateral abierta por Uruguay en cuanto al país en el que habría nacido Carlos Gardel. Unilateral porque la Argentina nunca se atribuyó su nacionalidad ni puso en duda que el célebre cantor de tangos nació en Francia, en tanto que en el vecino país insisten con que era uruguayo.

A propósito de su show en Montevideo, Palito Ortega fue entrevistado por el prestigioso semanario Búsqueda.

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Cuando el colega rioplatense volvió a la carga con la insólita tesis de un Gardel charrúa, el autor de “La felicidad” y “Un muchacho como yo”, entre tantos otros hits inoxidables, afirmó que el nacimiento de Gardel está asentado en un registro civil de Toulouse. “Cuando vino con su madre –amplió–, el primer país donde desembarcaron fue Uruguay”. Hasta fue a la escuela en Montevideo. El detalle de primera mano lo obtuvo de Irineo Leguisamo, íntimo amigo de Gardel y, con los años, de Palito.