Pandemia: la alarma eterna

En varios ámbitos se utilizan indicadores para la toma de decisiones. También en el caso de le epidemia de Covid-19. Así como el aumento de una cifra puede disparar la implementación de acciones, su descenso suele marcar el fin de esas acciones. Sin embargo, lo que se observa en la Argentina y en varios países del mundo es que, a pesar de la ausencia de indicadores atípicos, muchas de las acciones que se implementaron al declararse la emergencia sanitaria, aún subsisten, como si el escenario cuantitativo no se hubiera modificado.

En estas últimas semanas, las cifras oficiales evidencian un descenso y por lo tanto una situación menos alarmante. Sin embargo, gobernar en estado de emergencia se ha tornado una constante. La restricción de la circulación, la educación virtual en universidades o algunas escuelas, el uso de tapabocas entre personas sanas, son rarezas que se venían apoyando en una situación de alarma que ya no se observa.

¿Qué es lo que nos muestran las cifras oficiales?

En la página del Ministerio de Salud (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-Covid-19/sala-situacion) se observa: 1) Mínimo de ocupación de UTI. El porcentaje de ocupación total camas UTI adulto para el país al 5-9-2021 (Todas las patologías, sector público y privado) es de: 42.3% y para AMBA, de 43.3%. Este es el valor más bajo registrado desde que se empezó a reportar masivamente esta información (junio 2020). Esto significa que el número de camas UTI ocupadas es el más bajo conocido. Sin embargo, si bien estamos en el mínimo valor de ocupación UTI del año, los registros más bajos de defunciones Covid-19 se dieron de diciembre a marzo 2021 (fuente www.covidstats.com.ar).

2) Un1.3% de los casos activos con testeos positivos de PCR se encuentra en UTI. El 5-9-2021 se notificaron en todo el país 2396 pacientes internados en terapia intensiva por Covid19, entre 190.260 casos activos. Un 1.3% de los casos activos se encuentra en terapia intensiva. Hace un año, el 5/9/2020, el ministerio de Salud reportaba 2.456 Casos confirmados Covid-19 internados en UTI. (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/septiembre2020). Las cifras de pacientes internados en UTI del 5/9/2020 son muy similares a las cifras reportadas el 5/9/2021.

3) Se registran o detectan menos casos de Covid-19. El 3/9/2020 se confirmaron en el país 12.026 nuevos casos, mientras que el 3/9/2021, se confirmaron apenas 4318 casos (entre 81.304 testeos). El 3/9/2021, de cada 100 casos sospechosos, tan solo 5 dieron positivo. En números absolutos, la cantidad de casos registrados se ve disminuida respecto a 2020, a pesar del gran incremento de detección causado por el aumento en el número de testeos respecto a 2020. El 30/9/2020 se realizaron, por ejemplo 26.524 testeos y fueron confirmados 14.392 nuevos casos. Con los datos disponibles, se sugiere que la circulación del SARS Cov2 ha disminuido, abriendo el paso a otros virus o bacterias. Es decir, si de cada 100 casos, sospechosos, tan solo 5 dan positivo, circulan otros virus o bacterias que están causando esos síntomas.

4) Vuelven a incrementarse los casos de neumonías (no Covid) aumentando un 220% vs el mismo período de 2020. Mientras las cifras oficiales registran un descenso de casos de Covid-19, el boletín epidemiológico de la Argentina muestra un aumento de las conocidas neumonías (que pasan de 31111 en los primeros 7 meses de 2020 a 68456 en los primeros 7 meses de 2021): “Si se compara el número de notificaciones acumuladas de neumonías en las primeras 30 semanas del año de los últimos ocho años se observa que los años con mayor número de notificaciones fueron 2016 y 2017, a partir del cual se observa una tendencia en descenso hacia 2020 que vuelve a incrementarse durante el año 2021. Sin embargo, la notificación de los años 2020 y 2021 se nota disminuida respecto de los registros de los años previos”. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n560-se-302021

5) Las cifras de letalidad e internación UTI reportadas por el Ministerio de Salud sugieren que el Covid es menos grave en niños y adolescentes menores de 20 años que las infecciones que ya circulaban en 2019. En el Informe “Niñez Adolescencia Covid-19” reportado por el Ministerio de salud de la Nacion, (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/sala-de-situacion/informes-especiales) con fecha 10-3-2021 (que acumula un año de pandemia) se reportaron un total de 160 casos fallecidos. Esta cifra es inferior a las muertes provocadas por neumonías en ese mismo segmento etario en 2019, reportadas por el Informe de estadísticas vitales 2019 (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-Covid-19/sala-situacion: 285).

En el Informe “Niñez Adolescencia Covid 19” actualizado al 9/8/2021 (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/sala-de-situacion/informes-especiales) se puede visualizar que un 10.8% de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia se dieron en el segmento etario de 0 a 20 años, sin embargo, este rango etario tiene una letalidad de 0.05%. El informe del Ministerio de Salud afirma que en 17 meses tan solo se internaron en UTI 662 casos. Es decir, solo un 0.1% de los casos positivos de menores de 20 años requirieron internación en UTI (entre los casos confirmados, tan solo un 0.04% requirió asistencia respiratoria mecánica).

Sobre este tema, teniendo en cuenta el insignificante riesgo que corren algunos segmentos etarios, el 2/9/2021, la epidemióloga de Oxford Sunetra Gutpa publicó un artículo en el medio The Telegraph , expresando que las vacunas ya han llevado protección a la población vulnerable que las necesita y que ahora es tiempo de construir inmunidad natural para esta enfermedad endémica. “El papel de estas vacunas es ofrecer protección a los clínicamente vulnerables; imponerlas a aquellos que tienen un riesgo insignificante con la esperanza de aumentar la inmunidad colectiva es ilógico” sostiene la experta. (https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/02/isnt-case-mass-booster-jabs/)

6) No todos corrían mayor riesgo a partir de 2020. El reporte del gobierno de la ciudad, actualiza diariamente las cifras de letalidad por segmento etario. Esto significa que indica: de cada 100 casos positivos, que cantidad fallece. https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/noticias/actualizacion-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-ciudad-buenos-aires Esta información, lamentablemente, no circula y no todos lo conocen. En personas de 0 a 9 años la letalidad de Covid-19 en CABA en lo que va de la pandemia ha sido de 0.06%, entre los 10 y 19 años: 0.01%. Entre los 20 y 29 años: 0.06%. Entre los 30 y 39 años: 0.14%. Entre los 40 a 49 años: 0.48%. Entre los 50 y 59 años: 1.55%. 60 a 69 años: 4,5%. 70 a 79: 12%. Más de 80: 23%

En resumen, las cifras oficiales muestran una baja positividad (5%), un bajo nivel de ocupación hospitalaria por todas las patologías (42.3%), un bajo porcentaje de pacientes muy graves sobre positivos (1.3%). Las cifras oficiales sugieren que el riesgo de internación en la población de 0 a 20 años no ha aumentado con este virus, sino que se ve disminuido en comparación con patógenos que ya circulaban antes de 2020. Por otro lado, si bien se viene reportando un descenso de casos Covid, aumentan los casos denominados simplemente como “neumonías” -ya sean bacterianas o de otros agentes virales-, las mismas que en 2020 habían llegado a su mínimo valor histórico.

No se observan indicadores que den cuenta de la existencia de una “alarma sanitaria” actualmente, a pesar de que nadie se decida a poner fin al “estado de emergencia”. ¿Será que la verdadera amenaza ahora es como se ha hecho crónico el estado de emergencia, aun en ausencia de indicadores alarmantes?

Ini, licenciada en Psicología, productora y exdirectora de Proyectos; Dure, médico emergentólogo, investigador

