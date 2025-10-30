Se cumplieron cincuenta años de la muerte del grandioso Pepe Biondi, que en los años 60 rompía el rating con su ingenioso humor. Por momentos chaplinesco en lo gestual y en lo humanístico, estaba muy lejos de las escatologías que invadirían al género años más tarde.

En feliz coincidencia con ese aniversario, se conoció el documental En honor a Pepe Biondi, de Leonardo Mauricio Greco, autor del libro Pepe Biondi, el campeón del humor, una biografía que recopila en detalle su fabulosa carrera, con fotos, afiches y tapas de revistas. A partir del 6 de noviembre buena parte de ese material podrá verse en una muestra que se exhibirá en el Museo Juan Piñeiro, de Lanús, en cuyo cementerio descansan los restos del actor. El documental acaba de obtener el primer premio del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires.

Si ciertos diferendos entre la familia del cómico y el Grupo Clarín que hubo en algún momento quedaran atrás, tanto el trabajo de Greco, como Viendo a Biondi (el programa que hizo por Canal 13 hace más de 60 años) merecerían ser emitidos por el canal Volver.

Sería un merecido homenaje a la memoria de Pepe y también de su única hija, Margarita Biondi que, a los 90 años, falleció esta semana.