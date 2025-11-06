Paul Barthélemy Biya pensó en ordenarse como cura para escapar de la pobreza, pero encontró una vía mucho mejor al dedicarse a la política. A los 92 años, es el jefe de Estado más longevo del mundo. Pero supo ser joven e igualmente poderoso porque Biya va por su octavo período consecutivo al frente de Camerún. Su dedicación al tema comenzó en el año 1982 y, por razones obvias, lo apodan “presidente eterno”, aunque también “presidente ausente”, por su notable afición por viajar y pasarse largas temporadas en el extranjero. Se calcula que en sus primeros 36 años de gobierno, estuvo de visita en otros países un total de cuatro años y medio, con especial preferencia en los hoteles de lujo de Suiza. En 2024 pasó fuera de Camerún un mes y medio. Ante su persistente silencio algunos hasta pensaron que había pasado a mejor vida.

A pesar de la opacidad de sus actos –se anunció que acaba de ganar un nuevo periodo de gobierno con el 53% de los votos, algo que la oposición califica de “farsa”– mantiene buenas relaciones con Francia y China.

Discreto y afable, aunque poco dado a las apariciones públicas, Biya tendrá casi cien años, si la vida lo acompaña, cuando termine su actual mandato.