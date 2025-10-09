Es bastante difícil que un presidente de la República presente un libro de un tercero (ya vimos que Javier Milei promociona los suyos periódicamente durante polémicos shows).

Se sobreentiende: son demasiadas las tareas que tiene un jefe del Estado sobre sus espaldas como para hacerlo. Que dos presidentes lo hagan al mismo tiempo resulta mucho más improbable. Pero que sean tres, ya no se concibe posible en ninguna parte de este planeta, salvo en Uruguay.

Hoy, a las 18, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la 47a. Feria Internacional del Libro de esa ciudad, el corresponsal en Uruguay de LA NACION, Nelson Fernández estará presentando su libro ¡También libertad! 40 años de democracia, junto al actual primer mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y los presidentes (mandato cumplido), Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera.

Los tres abrevan en ideologías bien diferentes: Orsi pertenece al Frente Amplio; Sanguinetti es colorado y Lacalle Herrera, blanco. Sin embargo, conviven y comparten actividades públicas.

¿Podrían presentar juntos un libro Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¡Imposible!

Está roto el sistema de consensos en la Argentina. Así nos va.