escuchar

No es por el calor, sino por cómo llevaron adelante sus gestiones que hoy muchos gobernadores e intendentes están desnudos ante la población . No de una forma impúdica, sino por sus indisimulables malas gestiones. No pasó un año entre que Ricardo Quintela repartía con actitud canchera desde la ventanilla de su camioneta billetes de $1000 a los ciudadanos para obtener su reelección como gobernador de La Rioja y la autorización legislativa para crear una cuasimoneda, que remite a lo peor de 2001. ¿De qué partida presupuestaria habrá tomado los billetes? Los caudillos hiperkirchneristas siempre esquivan las rendiciones de cuentas.

En Ensenada, el próximo feriado de Carnaval será una tristeza. Aunque gobierna esa comuna desde 2003, Mario Secco no tiene los $100 millones que, dice, le costarían los corsos. Tuvo que tomar una decisión impopular, quejándose de las medidas económicas que Milei aún no logró alumbrar: no habrá corso . En épocas de papel picado, espumas y pomos, Ensenada está más seca que el apellido del barón municipal. Las casi 65.000 almas de esa intendencia tendrán que mudar su entusiasmo a otra comuna que haya manejado mejor el presupuesto para lucir las comparsas que prepararon todo el año.

YPF tampoco está para lanzar serpentinas. Tiene un pozo negro de $200 millones por los aviones que usó Cristina Kirchner, para sus múltiples viajes a El Calafate, mientras fue vicepresidenta. Ayer nomás. Los que sí podrían vestir lentejuelas y ensayar las pasadas para una noche mágica en el corsódromo de Gualeguaychú son los cinco concejales de la fueguina Tolhuin que cobran $2.247.344,20 por mes. Sí, más que el último sueldo de Alberto Fernández, que parece alcanzarle muy bien para lujos y viajes por Europa.

Con Julio “Chocolate” Rigau detenido, otros “cajeros” sospechados y Martín Insaurralde aún sin dar explicaciones por el “yategate”, el gobernador bonaerense también enfrenta escasez de “físico” por la inflación. Para dimensionar la crisis, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, advirtió: “ La nafta en un mes aumentó un 70% y hoy tengo la mitad de combustible para ponerles a los móviles ”. Sin embargo, en un acto en Mar Chiquita, casi un balneario a su medida, Axel Kicillof, auguró que para resolver los problemas que aquejan a los bonaerenses y de los que es responsable porque ya lleva gestionados cuatro años, no habrá “menos Estado, sino más Estado ”. Es decir que va a ahondar lo que no funciona. Y lo dijo sin careta ni lanza perfume.