Psicopatía y poder

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 00:45

En su último libro, El Jefe psicópata (Ananké, 2020), que acaba de salir, Hugo Marietan pone el foco en las personas que ejercen su liderazgo -en una empresa, en una institución, en un gobierno- con afectaciones que no tienen que ver con una personalidad, sino con un trastorno mental. Combinados, retroalimentados, mando y psicopatía producen estragos. "El psicópata con poder está en su salsa -dice el autor, médico psiquiatra y profesor de la UBA-. Su narcisismo le devuelve una y otra vez una imagen embellecida que justifica, en todo, su accionar; no hay resquicio, en su mente, para el error propio. Si algo sale mal, los culpables son los otros, o las circunstancias". Para un jefe así, sostiene Marietan, sin error no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay corrección del rumbo, sino persistencia. "Terquedad, dicen los otros; convicción, dice él. Su obrar psicopático se ajusta a códigos propios, distintos de los códigos comunes; estos códigos le permiten construir una lógica especial que da marco a sus conductas y lo hace impermeable e intolerante a las críticas. El que lo critica no es un adversario, sino un enemigo".

Narcisismo, falta de autocrítica, intolerancia, búsqueda de enemigos. Nada que no nos resulte muy familiar.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS