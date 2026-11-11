¿Qué nos pasó en estos días?

Parece difícil de entender el manojo de emociones que nos atravesaron en los últimos días. Esta visita tocó una fibra de nuestro ADN nacional. ¿Cómo se explica? Periodistas profesionales quebrándose delante de entrevistados desconocidos, peregrinos sonriendo extasiados luego de dormir toda la noche a la intemperie, jóvenes incansables desbordando las calles.

Uno podría pensar que eso lo produjo la sola presencia del papa León XIV. Pero creo que hay más que ello.

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Somos una sociedad creyente que sabe celebrar su fe, pero se olvida de hacerlo más a menudo. Por momentos, parece que la grieta lo fagocita todo. Las divisiones y las chicanas hacen más ruido que la armonía.

El sabor que muchos sentimos estos días marida muy bien con la paz. Con la sensación de conexión humana, de encuentro, de hondura ante los testimonios de argentinos que atravesaron y atraviesan historias muy duras. En ellos, nos reconocemos hermanos.

Así como la meditación es mucho más que el no ruido, la paz es mucho más que el no conflicto. La paz no es la ausencia de bronca: la paz es algo, pone algo. Nos restituye en un centro.

Esa paz pudimos sentirla delante de una mujer en el Cottolengo Don Orione contándole al Papa su historia y al escuchar a un adicto recuperado decir que ahora su vida tiene sentido. Porque la paz es eso, la paz pone sentido. Luz. Profundidad.

El Papa nos sedujo y nos llevó a esa profundidad que olvidamos. El Papa, la máxima autoridad de una Iglesia que muchos daban por muerta.

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No se pueden entender estos cuatro días sin recordar que muchos argentinos de distintas generaciones pasaron su infancia en escuelas parroquiales en donde, con errores y sombras, se los cuidó y se les transmitió un mensaje positivo de vida. Un lugar donde estar juntos y ser familia era un valor. Un lugar alrededor del cual había scouts, grupos misioneros, coros y reuniones para la recuperación de adicciones. Las parroquias fueron centros capilares de formación humana de nuestra sociedad. Espacios que desde afuera parecían similares estaban habitados por una diversidad ideológica enorme: en ese arcoíris que juntaba a los diferentes, podíamos cantar juntos.

Ayer, muchos de los que cantaban “Alma misionera” lloraban con esa letra escrita en su memoria genética. Esa canción había quedado grabada en la banda sonora de su vida.

Otros, que no la conocían, se emocionaban por una liturgia del canto que se alejó del latín solemne, para ir tocando nuestras fibras con arreglos de cuerdas y voces estremecedoras por su belleza. La música elevó a las almas y unió a generaciones. Eso es rezar juntos.

Somos una sociedad muy difícil de explicar. Hay que entender que es casi imposible que el Papa tenga una recepción parecida por parte de los jóvenes en Europa. “Me dieron una bienvenida que quizás sólo Argentina pueda dar”, confesó ayer. Este fervor familiar, esta informalidad cariñosa, estas ganas de conectar con la alegría son siembra de esta tierra.

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En Luján se mostró sorprendido por nuestra argentinidad, por esa “vida que desborda a cada paso”. No descubro nada nuevo, tenemos mil defectos como sociedad, pero hay un modo de ser comunidad que está grabado a fuego en nuestra forma de ser. Indeleble.

El Papa con su serenidad y sabiduría tocó fibras profundas de nuestra memoria personal y familiar unidas con la fe. No las inventó en cuatro días, las acarició y despertó con cariño. Porque, como pastor, sabe que en el día a día, muchos las olvidamos.

Olvidamos que aprendimos que en los rostros más relegados es donde encontramos nuestro sentido, ese que nos dice que dar es siempre más hermoso que recibir. Olvidamos que lo que nos separa es mucho menos hondo que lo que nos une. Olvidamos que la vida es hermosa cuando cantamos juntos.

¿Qué nos pasó en estos días? Frenamos y nos dejamos interpelar por gestos y rostros dolientes. En esa experiencia, fuimos recordando valores constitutivos que tienen que ver con eso que llamamos Dios: escuchar, cobijar y abrazar.

El Papa, astuto, nos agarró con la guardia baja. Puso la mesa, nos miró y sonrió: ¡Bienvenidos todos!

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