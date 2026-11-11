El Papa celebró su última misa ante una multitud en Luján y se despidió con una arenga: “Argentina, levántate y camina”

LUJÁN.- Ante una multitud y vestido con una casulla sacerdotal celeste y blanca con la imagen de la Virgen bordada, el papa León XIV celebró su última misa en la Argentina, frente a la Basílica de Luján, con un mensaje cargado de guiños locales y de menor tenor político que los que ofreció en las jornadas anteriores en el país.

Estuvo muy presente el recuerdo del papa Francisco, entrelazado con citas de canciones populares como “Ojos de cielo” o “Color esperanza” y las alusiones a la Virgen de Luján, a la que el Santo Padre encomendó su pontificado.

En el discurso que pronunció como despedida del país, antes de partir hacia Ezeiza para dirigirse a Perú, pidió “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, y cerró con una suerte de arenga: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”.

La misa “por la caridad” que encabezó León XIV comenzó con una llegada del Sumo Pontífice a bordo del papamóvil, que incluyó un trayecto de unos 150 metros realizados a pie. Antes de la homilía, León XIV recibió ofrendas que le entregaron una agricultora familiar, un referente de Cáritas, un educador popular, una familia de un barrio popular, una mujer indígena del pueblo Ava Guaraní, un joven en recuperación de adicciones, una persona afectada por un desastre natural, dos referentes comunitarias, una sobreviviente de trata, una trabajadora de la economía social y una cartonera. La homilía siguió a la lectura del profeta Isaías.

“Durante estos días pude ver la riqueza de la Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, arrancó su mensaje. “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, con tiempo para conversar entre mate y mate y dispuesta a tenderle la mano al otro, al que la necesita”, continuó. Tuvo que interrumpir la lectura de la homilía por los aplausos.

La Basílica de Luján, detrás del altar desde donde el Papa dio su última misa en el país Victor R. Caivano - AP

Abajo del altar, ubicado delante de la basílica, escuchaban miles de fieles y la dirigencia política bonaerense, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza. Javier Milei envió a Diego Santilli, su jefe de Gabinete; al ministro de Salud, Mario Lugones, y al diputado nacional Sebastián Pareja. El Presidente despedirá al Papa al pie del avión, en el aeropuerto de Ezeiza.

“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’”, recordó León XIV a Francisco. En el altar, a un costado, la imagen de la Virgen de Luján era testigo de este homenaje papal.

“Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión”, instó el Papa.

El papa León XIV, hoy, en Luján, al leer su homilía LUIS ROBAYO - AFP

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”, dijo en otro fragmento de su homilía. Y llamó a reconocer las faltas y pedir perdón.

La imagen de la virgen de Luján fue ubicada en el altar desde donde el papa León celebró su última misa en el país LUIS ROBAYO - AFP

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, dijo. Y agregó: “Recordemos asimismo la experiencia de los discípulos de Emaús: iban caminando con el semblante triste, desalentados, abatidos por la dura realidad. En ese momento se les presentó Jesús resucitado y les explicó las Escrituras. Después compartieron la cena, y ellos reconocieron su presencia, que les había hecho arder el corazón. Queridos hermanos y hermanas: esa también es muchas veces nuestra experiencia. Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡La tenemos en la Sagrada Escritura! ¡Dejémonos iluminar por ella!“.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”, señaló el Papa, que habló de multiplicar los gestos de caridad. Antes de su paso por Luján, León XIV visitó a presos en la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

Ovación y emoción en el final

Según los cálculos que hizo el gobierno bonaerense, hubo dos millones de personas en Luján y sus alrededores. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheing, le agradeció su visita con un emotivo mensaje. “Viva la Virgen de Luján, viva el papa León”, celebró Scheing. Desde el público surgió una ruidosa ovación.

El momento en que el Papa se emocionó mientras era ovacionado

Al término de la misa, le siguió un breve mensaje del Papa en el que agradeció a todos los voluntarios que trabajaron en su visita y bendijo al país. “Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos y tanto cariño. Me sentí como en casa, ¡hasta siempre, mi querida Argentina!”, gritó. Después, emocionado, se despidió y dijo que tiene que “seguir con su misión”. Antes de irse, dejó una rosa de oro frente a la imagen de la Virgen y se posó unos minutos en silencio frente a ella.

A las 11.52 bajó del escenario, saludó por última vez y se subió unos minutos después a la camioneta negra que lo llevó a Ezeiza para abordar el avión que lo trasladará a Perú para continuar con su gira por la región.