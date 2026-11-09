El momento en que el papa León XIV se emocionó durante su visita al Cottolengo Don Orione

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El Pontífice fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y saludó a jóvenes y adultos de la institución; recorrió los últimos 700 metros en el papamóvil, acompañado por cientos de fieles
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El papa León XIV se emocionó al ser recibido este lunes en el Cottolengo Don Orione, en Claypole, en el marco de su segundo día de actividades en la Argentina. Tras recorrer las calles del conurbano bonaerense entre saludos de cientos de fieles, el Pontífice fue recibido en la entrada por el gobernador Axel Kicillof, con quien intercambió regalos antes de comenzar su encuentro con los presentes.
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