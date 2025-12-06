“Rage bait”, la bronca nuestra de cada día

Creemos que somos aquello que decimos. Por eso cuando los profesores del Oxford English Dictionary eligen la palabra nueva del año los escuchamos con atención, porque allí tenemos una pista acerca de nosotros y del estado del mundo. Este año la palabra elegida es “rage bait”, algo así como “anzuelo de la ira”.

“Rage bait” es el mecanismo utilizado por los medios y las redes para producir enojo. Mensajes, intervenciones y contenidos que tienen como objetivo despertar bronca y generar reacciones en las redes; lo que mi madre llamaría ser buscarroñas.

Mordemos este cebo con mucha frecuencia; algunos visitan las redes para discutir con desconocidos que ni cara tienen. (“Discutir” es una palabra demasiado grande: nos dirigimos a allá para insultarnos). Para peor, los líderes del mundo decidieron que es preferible una ciudadanía indignada a una enamorada, y mejor el enojo que el miedo. Nos manipulan para que hagamos el camino de la indignación a la ira y les ofrezcamos la bronca nuestra de cada día,

Y además:

La gente del Oxford eligió esta palabra porque en 2025 se triplicó su uso en las redes. “Aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa”, dijo Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages. “Y quieren hablar de ella”, porque todo el mundo ha sido su víctimas, o su victimarios.