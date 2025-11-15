Re-menemización, boda y nueva luna de miel

Marx decía que un marido que quisiera un matrimonio feliz debería mantener la boca cerrada y la chequera abierta . No me refiero a Karl, sino a Groucho. Luego está Oscar Wilde, que tenía muchas teorías sarcásticas acerca de las bodas por amor o por conveniencia; dicho sea de paso: todavía no se conocen la letra chica ni las implicancias locales de este gran contrato prenupcial entre Estados Unidos y la Argentina, y ya sabemos de sobra que Dios está en los detalles: “ La mejor base para un matrimonio feliz es la mutua incomprensión ”, concluía Wilde en una boutade de doble fondo. El singular enlace entre un presidente que es amo del mundo y que fue votado en su país para desplegar una política fuertemente proteccionista y un presidente sudamericano e inestable que fue entronizado para llevar a cabo una política de apertura indiscriminada parece, en principio, una relación asimétrica pero compatible, aunque con más ganancias para el primero que para el segundo. La dote, sin embargo, ha sido muy fuerte y persuasiva – Trump abrió la chequera sin chistar –, y evitó la explosión del villorrio de su flamante consorte, que no había ahorrado reservas y merodeaba el abismo cambiario. De modo que, en principio y hasta nuevo aviso, no se puede sino celebrar que un nacionalista y un anarcocapitalista –en las antípodas ideológicas– se consideren parte de una misma familia (el Club de los Reaccionarios Recalcitrantes), practiquen la mutua incomprensión, se prometan fidelidad eterna y marchen juntos hacia la alborada.

Nos salvamos de una buena, amigos: el rey advirtió a los súbditos extranjeros que si no votaban a su favorito el reino entero volaría por los aires, el príncipe del Tesoro intervino nuestra triste moneda, la JP Morgan hizo una fiesta de disfraces en Buenos Aires con inversionistas potenciales y los diplomáticos tejieron un acuerdo bilateral que quizá implique el despegue definitivo de nuestra vieja patria adolescente . Desarrollo por invitación, como dijo famosamente Andrés Malamud. Quién sabe cómo y cuánto saldrá esta boda, pero mantengamos abierto un razonable optimismo y también una dulce incredulidad en las vísperas navideñas, cuando Papá Noel promete llenarnos de regalos. La boda es un rito, pero la pareja es un largo y sinuoso camino que baja y se pierde, a veces sembrado de sorpresas y de espinas. Lo cierto es que los economistas más serios, aquellos que detectan inconsistencias en el business plan argento, ya no pueden denunciarlas a viva voz, puesto que temen encontrarse con una respuesta nueva que clausura cualquier argumento técnico: si algo eventualmente no cierra o llega a faltar, el magnate enviará otro cheque de última instancia y todo se arreglará como por arte de magia . Eso acalla cualquier objeción de cualquier contador, porque el negocio queda así inscripto en un holding más amplio y sostenido por una nueva e ilimitada billetera familiar: los fallos advertidos, de esa manera, ya no serían preocupantes. Este mínimo hecho muestra de por sí la dimensión que representa esta asociación a refrendar con Washington: un hito histórico . Eso sí, que no se resfríe ni se canse el patriarca, porque este fue un matrimonio de apuro y de puro presente que es vulnerable a cambios de viento y que no deja herencia. Ojalá, además, que nuestro inefable ministro de Economía use el tiempo comprado para estabilizar de verdad y blindar las cajas ante cualquier crisis, no vaya a ser cosa que vengan el año próximo encuestas negativas de los comicios de medio término en Estados Unidos y renazcan aquí corridas justificadas en el “ riesgo Donald ”. El riesgo de perder esos comicios ante los “comunistas” y que el gran benefactor se transforme así en pato rengo.

