Reseña: La migración, de Pablo Maurette

20 de junio de 2020 • 00:00

Tal vez ninguna cualidad resulte tan ambivalente en el terreno de la ficción como la desmesura. La literatura se alimenta de apuestas formales, algunas por cierto extremas, y en función de ello corre los riesgos que cada autor esté dispuesto a correr, incluido el de que el lector sienta en ocasiones -en simultáneo- tanto ganas de aplaudir como de arrojar sin piedad su obra al medio del océano.

Sin tensar las cuerdas hasta tal punto, la apuesta de Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979) en La migración , su primera novela -ya había publicado ensayos-, es en más de un sentido extrema: un texto que en sus "mentirosas" 222 páginas se ve saturado de datos, paráfrasis, humoradas metatextuales, peripecias, apropiaciones -alguna brutal, como la del eufemístico y cínico discurso de Videla sobre los desaparecidos-, historias dentro de las historias, tiempos dentro del tiempo, certezas falsas y falsedades ciertas. Pero es preciso señalar que esa "saturación" resulta no solo en general un hallazgo, una provocación de esas a las que como lectores vale la pena enfrentarse, sino que además -o sobre todo- parece inmanente al texto, fondo y forma. Es decir: no se podría empatizar con los protagonistas, acompañarlos codo a codo durante esa larguísima noche invernal en la que beben inverosímiles decenas de tragos si no se llegara con ellos al día siguiente mareados, necesitados con urgencia de respirar otro aire.

Suerte de mamushka , el argumento es en esencia un texto enmarcado en el que un plano va cediendo progresivamente terreno a otro. Por un lado, un devoto de la obra de Giordano Bruno que hace un doctorado en Chicago y que inicia un largo manuscrito denunciando que lo van a matar, en apariencia la mafia rumana que lo persigue porque investiga el asesinato de un intelectual de aquel país, ocurrido un cuarto de siglo atrás. Por otro, un cuarto de siglo hacia delante -en 2041-, dos amigos y el hermano de aquel amenazado que desapareció sin dejar pistas leen el manuscrito que les llega misteriosamente e intentan resolver sus enigmas.

Con el humor como imprescindible aliado -y la transmigración de las almas como faro estructural-, La migración es una novela que utiliza todos los materiales y se ríe de ellos, incluso de sí misma. Es posible que Maurette no salga ileso de semejante batalla, pero sí de pie, ambicioso y mucho mejor plantado que un soldado que huye.

LA MIGRACIÓN

Por Pablo Maurette

Mardulce. 222 páginas. $ 600