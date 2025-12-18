7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 18 al miércoles 24 de diciembre en Buenos Aires
- Música en el Palacio Libertad. El viernes a las 19, los elencos estables de la Nación despedirán el año en la explanada del Palacio Libertad (Sarmiento 151) con más de seiscientos músicos en escena. Participarán por primera vez en un mismo escenario, entre otros, el Ballet Folklórico Nacional; la Compañía Nacional de Danza Contemporánea; la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional; la Orquesta Nacional de Música Argentina; el Coro Nacional de Niños; el Coro Nacional de Música Argentina; la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos. Entrada gratis.
- Jornada navideña en la Usina del Arte. El domingo, de 14 a 19, la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) abrirá sus puertas para celebrar la Navidad con música y propuestas para toda la familia. Los chicos podrán dejarle su carta a Papá Noel y disfrutar de un espectáculo. Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la jornada contará con una programación especial disponible en usinadelarte.ar.
- Muestra de artesanías. Mañana a las 18 en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831) se inaugurará la muestra Legados del hacer. Homenaje a Teresa Anchorena, que reúne más de sesenta piezas de la colección de artesanías de Fondo Nacional de las Artes. Podrá visitarse hasta el 20 de febrero, de lunes a viernes, de 11 a 19, con entrada gratis.
- Multiverso. La séptima edición del encuentro de poesía se realizará hoy a las 20 en Centro Nuestra América (Av. Perón 3390). Incluirá la presentación de dos poetas sub 35, Matías Guzmán y Leónidas Castillo, por Leandro Periero, y del poemario Aunque nada nunca suture (ediciones la yunta y Editorial Cartografías), de Diego Filloy, por Alejandro Cesario y Santiago Giordano. También habrá una mesa debate y lectura de poemas, y música a cargo de Claudio Lomenzo.
- Arte para regalar. Hasta el martes, la galería Ruth Benzacar presenta en su sede de Puerto Madero (Juana Manso 1549) Más barato que Gursky, feria de arte con entrada gratis que incluye obras originales y en edición, con valores que van desde $150.000 hasta $1.999.999 (de 14 a 19, domingo cerrado). En tanto, la galería Gachi Prieto (Uriarte 1373) inaugura hoy a las 18 la tercera edición de su muestra pop up de verano, con obras en pequeño formato (hasta fin de febrero, de lunes a viernes de 14 a 19 y sábados de 15 a 19), y la Galería de Arte Palermo H Tucumán 712 abrirá el lunes a las 11 la muestra colectiva 100 obras de arte x 100 USD.
- Solsticio de lectura. Este sábado, desde las 14, se realizará en Universo San Martín (Av. 25 de Mayo 1869, San Martín) el Solsticio de Lectura. Festival del Libro Infantil y Juvenil, una jornada cultural abierta y gratuita pensada para chicos, jóvenes y adultos, que combina literatura, narración oral, ilustración, música y experiencias participativas. Organizado por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), participarán del encuentro autores como Estrellita Caracol y Fernando De Vedia.
- Abecedario del sueño. Entre almohadas, colchones y música, Diego Golombek presenta su nuevo libro, publicado por Siglo XXI, acompañado por Celeste Giardinelli, periodista y divulgadora científica, mientras Juan Dellacha, ilustrador del libro, dibuja en vivo. Habrá un cierre musical a cargo de Sandra Peralta y Leandro Cacioni. Este jueves, a las 19.30, en Springwall Belgrano (Av. Del Libertador 5901)
