Propuestas excéntricas: seis regalos fuera de lo común para sorprender en esta Navidad

Navidad es una fecha del año en la que muchas personas buscan hacer un regalo fuera de lo común. El arbolito reúne a familias y amigos, que, además de celebrar la tradición católica, esperan los obsequios del famoso y nunca visto Papá Noel. En este sentido, niños y adultos aguardan, a la medianoche, un detalle con su nombre debajo del árbol navideño.

Hay quienes buscan sorprender a sus familiares, amigos o a su pareja con algo distinto. No hacen falta meses de búsqueda, recorrer ciudades enteras, navegar horas y horas en Internet, existen distintas propuestas que pueden servir como regalos de Navidad fuera de lo común. Desde libros didácticos para niños, comida casera premium y canciones personalizadas, hasta diarios íntimos familiares, experiencias para hacer nuevos amigos y novelas sorpresas; LA NACION habló con seis emprendedores para sorprender a un ser querido con una propuesta distinta.

Para los más pequeños: un acercamiento al mundo de las aves

Sofía quería formar una familia y estar presente en la vida de sus hijos. Tenía estudios en arte y edición, una profunda pasión por los libros infantiles y el impulso por difundir de forma amena la ciencia detrás de los insectos y los animales. Fue así como surgió la idea de la Editorial Mopis: un emprendimiento que edita libros ilustrados sobre la naturaleza con información sobre distintas especies animales, para niños.

Editorial Mopis: libros ilustrados para que los más pequeños aprendan sobre el mundo animal Editorial Mopis

Su primer libro, Insectos Voladores (2021), se encuentra agotado por ahora, pero a la editorial le sirvió de puntapié para trabajar los siguientes. “Siempre estuve muy ligada a los temas de la naturaleza y al conocimiento sobre los bichos y los animales: esta fue mi oportunidad de llevar la naturaleza a la gente, incluso a los adultos”, explica la creadora de Mopis, y luego, riendo, agrega: “Mi marido le tenía pánico a las arañas, ¡yo se lo saqué!”.

La diversión, la facilidad de comprensión y el trabajo manual sobre cada libro ilustrado son los aspectos fundamentales en Mopis. “Son libros para que duren y para que se vivan, por eso nos centramos en hacer un trabajo de mucha calidad”.

Actualmente, el libro Pájaros rojos está a la venta y recientemente lanzó Pájaros azules, dos opciones entretenidas para que los más pequeños aprendan de la naturaleza. “Los recomendamos desde los 5 o 6 años, pero la verdad es que incluso chicos de 2 años los llevan; también, los usan mucho las madres que eligen educar a sus hijos desde su casa”, finaliza Sofía.

Pájaros rojos está disponible a $20.000 y Pájaros azules, a $23.000. Además, durante todo diciembre, habrá dos promociones: 15% de descuento en Pájaros azules, en su lanzamiento, y 20% si se adquiere ese con Pájaros rojos. Se pueden comprar a través de la cuenta de Instagram, donde también ofrecen tazas y stickers con las ilustraciones.

Viaje al pasado: un diario íntimo para dejar escrita la historia familiar

Tomatito es un emprendimiento familiar que se dedica a generar recuerdos eternos: trabajan para que los padres, los abuelos y otros seres queridos puedan compartir sus historias con las nuevas generaciones de su familia.

En particular, esto lo hacen a partir de cuadernos con preguntas, que tienen una estética tierna y artesanal. Sus Diarios llenos de preguntas están pensados para hacer un regalo y hacerse un regalo: tienen para abuelos, padres, tíos, bisabuelos y amigos.

Están divididos por secciones (niñez, juventud, adultez y actualidad) y tienen espacios para que otros integrantes de la familia puedan dejar sus preguntas.

Se venden a través de su cuenta de Instagram, con envíos a todo el país. Los cuadernos también tienen una versión personalizada, donde uno le puede sumar la foto de su ser querido o de la familia en la tapa.

Tienen un 10% de descuento en pagos por transferencia y 3 cuotas sin interés, en compras mayores a $60.000.

Panza contenta: un regalo entre lo delicioso y lo familiar

En la Argentina hay solo un local dedicado exclusivamente a vender mousses, una receta francesa que muchos recuerdan de sus abuelas. Se trata de Morris Mousse, un bar donde, a modo de heladería, se pueden comprar estos postres.

Marcos Speroni, el dueño y chef del local, explica a este medio que existen distintos sabores, cada uno para las preferencias de cada paladar. “Tenemos desde mousses de chocolate amargo o dulce de leche, hasta de lima o cheesecake, pasando por banana split, frambuesa o una de tres tipos de chocolate”, detalla. Además, describe: “Este no solo es un postre ideal para la mesa navideña, o de fin de año, sino que también es un regalo muy original para los dulceros y los amantes de las mousses: tenemos distintas propuestas que quedan muy bien y se piden mucho”.

Morris Mousse: uno de los regalos distintos para esta navidad

“Tenemos una opción que los clientes se llevan para regalar en las Fiestas. Es el "pack degustación", en el que vienen cuatro mousses en un empaque de lata, cilíndrico, con un diseño muy fino. Es un detalle rico que gusta mucho para el arbolito”, explica Marcos.

Si bien existen distintos tamaños de porciones, el chef destaca que en las Fiestas, muchas familias piden una orden especial de mousse: acercando al local un bowl propio, de sus casas, en Morris Mousse les pueden preparar con un día de anticipación su postre personalizado, con distintos toppings festivos. “Para la mesa de la Nochebuena o Nochevieja”, dice el chef.

Morris Mousse tiene un local en la calle Paraná 1052, en la ciudad de Buenos Aires. Los pedidos se deben buscar por ahí, de forma presencial, y pueden hacerse tanto en la caja como a través de las redes sociales oficiales.

El local de Morris Mousse en Paraná 1052, CABA Gentileza de Marcos Speroni

Se puede abonar con todos los medios de pago o transferencia.

Música personalizada: una canción única

Uma y Victoria se conocieron en la facultad, donde estudiaron música. Juntas, definieron que querían crear un proyecto que les permitiese trabajar de lo que aman, por lo que se propusieron profesionalizar lo que a veces les pedían sus conocidos. Así nació Maktub, que permite regalarle a un ser querido, un amigo, una pareja o a cualquier persona una canción. Se trata de una obra completamente personalizada: una canción nueva inspirada en el destinatario.

Una canción hecha a medida: qué es Maktub

En su página web tienen un formulario con preguntas para entender con qué fin se quiere hacer la canción y qué estilo debe tener. “Son todos proyectos muy distintos. Nos pidieron que hagamos temas para todo tipo de cosas: desde un marido que quería decirle que sí a su mujer para tener un hijo, hasta un grupo de amigos que le regaló a otro del grupo un tema de aliento para un momento difícil”, explican las socias.

Luego, el trabajo es de ellas: se reúnen y accionan la creatividad para componer melodías y letras a medida para el pedido. Más tarde las graban y se la envían al cliente para tener una instancia de comentarios y ediciones. Una vez ajustado todo los nuevos comentarios, la entregan.

La entrega también es novedosa. Tiene dos formatos:

Vinilo representativo + QR : entrega de un disco representativo en el que hay un código QR pegado en el cual se puede encontrar la versión digital del tema. Está ideado para personas que no tienen tocadiscos. Cuesta US$150.

: entrega de un disco representativo en el que hay un código QR pegado en el cual se puede encontrar la versión digital del tema. Está ideado para personas que no tienen tocadiscos. Cuesta US$150. Vinilo: disco en el que está la canción grabada. Puede escucharse en cualquier tocadiscos. Cuesta US$200.

El pago, del cual hay se debe hacer un adelanto del 50%, puede ser por transferencia, tarjeta o efectivo, tanto en dólares como en su valor del día en pesos.

Cocinar con desconocidos: recetas, buenos platos y nuevos amigos

Sello Austral es un emprendimiento que busca reunir tres elementos: lo delicioso, el conocimiento y los vínculos humanos. El proyecto organiza talleres de pocas horas donde los participantes pueden aprender a hacer un plato en específico para luego sentarse a una mesa y disfrutarlo. Existen distintas opciones: el taller de pastas, el de comida peruana y el de sushi.

Los talleres se realizan en la calle Reconquista 1038, CABA, que en el frente es una vinoteca premium, pero, en el fondo, tiene dos mesas largas y una cocina espaciosa donde los comensales pueden preparar sus platos.

La experiencia de cocinar lo que uno después va a comer: una noche distintas para hacer nuevos amigos Gentileza de Benjamín Pizarro

Cada curso tiene un chef y ayudantes especializados y formados para trabajar el plato, que se dedican a explicar el procedimiento de cada receta, dividir al grupo en distintas tareas y dejar que cada uno aporte al plato final.

Luego de la cocina, los participantes —hasta 12 por noche— se pueden sentar a la mesa y esperar a que les sirvan las bebidas de cortesía —agua y/o vinos de primer nivel— y el plato fuerte, acompañado, más tarde, por un postre.

Se trata de platos abundantes, realizados por uno mismo, y compartidos no solo con el o los acompañantes de cada uno, sino con los demás: otro de los aspectos centrales de la experiencia es la posibilidad de hacerse nuevos amigos. Finalmente, al otro día, a cada participante se le envía un mail con la receta y el paso a paso detallado de cómo cocinar el plato que hayan preparado el día anterior, para que pueden aplicarlo en sus casas.

Los cursos se puede reservar a través del sitio web de la empresa. Allí, hay que seleccionar la experiencia a realizar, poner la cantidad de asistentes y efectuar la compra. También se pueden regalar Gift cards.

Un regalo entre letras: una suscripción mensual de libros sorpresa

Lectura Criminal es una cuenta de Instagram que gestiona Mayra Andrade y concentra miles de seguidores. Se trata de un perfil dedicado a los libros y, aunque empezó como crítica de policiales, hoy se concede títulos de otros géneros.

Dentro de este proyecto, surgieron dos suscripciones literarias donde todos los meses uno recibe en la puerta de su casa un libro sorpresa con otros detalles especiales para que la lectura sea una experiencia.

Suscripciones de lectura

Club Thriller, por un lado, es una suscripción cuya curaduría está orientada hacia el género negro. Por otro lado, Club Avalancha se trata de lecturas contemporáneas sin un género específico. “Ambas suscripciones están destinadas para grandes lectores que quieran formar parte de una comunidad donde se leen nuevas voces y textos increíbles, pero cada uno con sus preferencias de estilo”, cuenta Mayra y agrega: “Además, podés conocer gente a la que le gusten los mismos libros que a vos, ya que tenemos grupos de WhatsApp para debatir el libro elegido y un club de lectura virtual por mes”.

La suscripción se puede hacer en la cuenta de Instagram.