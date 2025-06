Residencia, ciudadanía y un nuevo orden: el decreto migratorio de Milei

Estamos ante una gran noticia, que merece ser celebrada: el nuevo Decreto 366/2025 de la era Milei, sobre el marco regulatorio migratorio en la Argentina.

Pocos saben que los extranjeros de países fronterizos que integran el Mercosur consiguen su DNI prácticamente solos. Sí, sin ayuda profesional y con rapidez. Esto es posible porque desde hace mucho tiempo que nuestro sistema migratorio beneficia a los países del Mercosur y perjudica a los europeos, a los norteamericanos, a los asiáticos, ni hablar de los árabes. Esto genera muchísimas dificultades.

¿Qué sucede con los demás? ¿Sabe el lector que un CEO de una empresa extranjera necesita del respaldo de una empresa auspiciante inscripta en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros (Renure) para que lo invite? Esto implica la presentación de cartas de invitación o precontratos de trabajo firmados por un representante legal -con firmas certificadas por escribano, con legalizaciones en colegio de escribanos, con documentos de su país de origen legalizados con la Apostilla de La Haya-; todo debidamente traducidos por Traductor Público Nacional y legalizado en Colegio de Traductores de la Capital Federal.

Cuando hago esta comparación no quiero sonar elitista, el problema no son los vecinos provenientes del Mercosur; es solo que -por algún motivo- nuestro sistema migratorio castiga a aquellos extranjeros provenientes de naciones o con propósitos tales como dirigir una compañía automotriz, una planta petrolera, una Central Térmica, tareas que -en definitiva-, tienen más posibilidades de agregar valor a nuestra economía.

Cambios anteriores: pocos e insuficientes

Los ajustes en materia legal migratoria han sido volantazos siguiendo fenómenos sociales o la propia realidad económica (incluso a veces completamente a contramano). Salvo una tibia visa para nómadas digitales (en tiempos del Covid, donde se extendió el trabajo desde cualquier lugar); y la flexibilización de requisitos por parte del Renure durante el mismo período, no existen grandes antecedentes que beneficien a los procedentes por fuera del Mercosur. Hasta hoy.

El nuevo decreto de Milei viene a poner en duda estas afirmaciones que acabo de hacer. Si bien se enfoca en deportar a quienes tengan antecedentes penales, cobrar servicios médicos y educativos a quienes no sean residentes permanentes, explicando y fundamentando el déficit que genera sostener los gastos médicos y educativos de los extranjeros, para aquellos que superan el primer umbral (sin antecedentes, ya educados o que pagan por su educación; o bien, que ya tienen seguro médico); el Decreto en sí mismo dice mucho más que eso, por ejemplo:

Adiós al acceso directo a la residencia permanente: el decreto desarma el concepto de residente permanente. Antes (es decir, hasta hace muy poco), una persona extranjera hijo, padre, o cónyuge de argentino o de un extranjero residente permanente tenía derecho a solicitar la residencia permanente directamente. De ahora en más este derecho queda reservado solo para hijos menores. Es decir que, los hijos siguen igual que antes, pero si sos cónyuge o progenitor de argentino o de un extranjero residente permanente, ahora te van a dar residencia temporaria hasta un máximo de 3 años.

Entonces, ¿cuándo voy a poder adquirir la permanente? Cuando pasen los 3 años la vas a poder pedir, y -según el actual decreto- se evaluarán criterios de solvencia económica y carencia de antecedentes penales antes de otorgarla. En definitiva, se van a endurecer los controles. Por último, antes la residencia permanente se perdía ausentándote de la Argentina por 2 años, ahora se reduce ese tiempo a 1 año.

Ciudadanía Argentina: reformas clave

Ciudadanía fuera del fuero judicial: pocos saben que los procesos migratorios para que un extranjero consiga una residencia temporaria o permanente se tramitan en la Dirección de Migraciones (trámite de residencias), o en los consulados argentinos en el exterior (trámite de visas); es decir, en un fuero administrativo, sin embargo, el proceso de ciudadanía se tramitó siempre en el fuero judicial. ¿Cuánto tarda un proceso de ciudadanía aproximadamente? Entre 2 o 3 años en promedio. ¿Qué cosas se piden? Todo lo que se viene presentando a Migraciones desde hace siglos. Algo totalmente ineficiente.

¿Qué dice el decreto? Que Migraciones es la entidad mejor calificada para resolver una petición de ciudadanía. Porque tienen todos los antecedentes. Entonces le van a dar la potestad de otorgar la ciudadanía directamente a Migraciones. Los procesos judiciales iniciados siguen su curso para que terminen en fuero judicial y los nuevos se tramitarán en DNM. Para aplaudir de pie. Tan difícil no era.

B) Cuidando el prestigio del pasaporte argentino: Otro tema importante sobre ciudadanía es que los argentinos somos bastante bien conceptuados en el exterior. Somos ruidosos como los italianos, pero no somos los que más emigramos. Esto nos dio una muy buena reputación para viajes internacionales. Podemos viajar a 170 países sin visa. Esto hace que nuestro pasaporte sea uno de los más valorados en el mundo. ¿Lo sabía e lector?

¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se endurecen los controles para obtenerla? Con la oleada de inmigración rusa a causa de la guerra se reportaron muchos casos de fraude en la obtención de la ciudadanía; esto causó que la Argentina busque defender su reputación mundial en viajes internacionales.

En definitiva, se está cuidando nuestro pasaporte para que los demás países no nos asocien con una nación identificada con el narcotráfico y el terrorismo. Es clave salir de esa línea de asociaciones que perjudican la reputación de los argentinos; si seguíamos en esa dirección, nos van a exigir visa para el ingreso a muchos más países. Nuevamente, estoy a favor y aplaudo esta nueva postura de cuidar el prestigio del pasaporte argentino.

C - Ciudadanía por inversión: Esto es definitivamente “groundbreaking”. Esto es el producto que todos están buscando: viajar a los 170 países con pasaporte argentino. Casos comparables pueden ser la Visa EB-5 de los Estados Unidos, pero ni siquiera da pasaporte norteamericano, sino residencia permanente o Green Card. Todavía no hay especificaciones del monto de la inversión que habría que hacer para acceder a semejante beneficio, pero seguro no va a ser barato.

No todo es color de rosa: algunas críticas importantes

1. Falta de implementación: Si bien hay una nueva Ley, si mañana quiero pedir una ciudadanía, no tengo donde presentar mi pedido. Los Juzgados ya no recibirán el expediente y Migraciones aún no ha creado una ventanilla para realizar la petición.

2. ¿Dos años sin salir del país?: Es un despropósito. Ya varios medios de comunicación publicaron eso: “Artículo 2°.- Son ciudadanos por naturalización: 1°. Los extranjeros mayores de dieciocho (18) años que acrediten haber residido en la República Argentina en forma continua y legal durante los dos (2) años anteriores a la solicitud y manifiesten su voluntad de serlo ante la Dirección Nacional de Migraciones, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la vicejefatura de gabinete del Interior de la Jefatura de gabinete de ministros”. Es decir, se entenderá que un extranjero residió continuamente en el país cuando hubiere permanecido en el territorio durante todo el plazo al que hace referencia el párrafo anterior, sin haber realizado ninguna salida al exterior.

3.¿Somos humanos o ganado?: Son personas, no animales, los que realizan el trámite migratorio. Una vez más, otro absurdo que a los abogados migratorios nos toca defender. Dejar la vara muy alta, casi imposible, seguramente persigue otro objetivo, por ejemplo, eliminar el turismo por natalidad o los transportes vecinales fronterizos sin un verdadero arraigo. Pero el que más o menos lleva una vida normal y honesta va a tener que pagar un castigo para volverse ciudadano argentino. Esperamos que también haya un espacio para la razonabilidad como por ejemplo que se instituyan autorizaciones temporales de viaje, que no interrumpan el curso del trámite. Lo sabremos más adelante.

Más allá de estos puntos grises, sin duda, estamos frente a un cambio muy grande en cuanto a lo migratorio, que abre las puertas de Argentina al mundo. Es de esperar que las autoridades no abusen ni fallen en su implementación.

Abogado especialista en Inmigración Corporativa