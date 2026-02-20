Secuelas del calor oficial que cobija a la oposición afín

La oposición afín al oficialismo se resigna a ser consultor del gobierno en el Congreso y a enmendar sus errores legislativos. Como el de Patricia Bullrich con el artículo 44 de la ley de modernización laboral suprimido en Diputados y que, por eso, deberá volver al Senado. La crisis de representación es el principio que ordena esta relación y define sus roles. El oficialismo desactiva el desenfreno ciego que lo guía cuando percibe riesgos para el consenso del que todavía goza. Sin ideas para restituir su legitimidad, la oposición enfoca su esfuerzo en sobrevivir al calor del poder del Estado.

El cierre de Fate en las vísperas de un paro general de la CGT trajo reminiscencias de los años 90. La UIA expresó su preocupación por los 65 mil puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2025. Su titular, Martín Rappallini, volvió a reclamar condiciones de igualdad para competir contra productos importados sospechados de dumping. Lo contrario a las expresiones de júbilo deseadas por Luis Caputo. El ministro de Economía se quejó de que los empresarios no festejen la rebaja en los aportes patronales.

Es posible que la ausencia de esa sintonía fina sea lo que estimule a comparar a La Libertad Avanza con el kirchnerismo en su apogeo. Sobre todo por la necesidad de ofrendarle éxitos al líder con un trámite legislativo veloz pero no exento de yerros inoportunos. El drama contenido en la urgencia expresada por la mesa política de Javier Milei para mantener alta la expectativa de una candidatura en 2027. Es decir: a un año de las elecciones. Nada que no se haya visto antes. Excepto por el inédito nivel de cooperación entre Karina Milei, Bullrich, Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes no siempre logran que sus intereses congenien. La hermana del presidente desconfía de la senadora, en competencia abierta con el jefe del Gabinete. No está claro si el exvocero irá por la vicepresidencia o la jefatura de Gabinete. El ministro del Interior acepta el tutelaje de Adorni dentro del cursus honorum obligatorio que debe cumplir para ser candidato a gobernador.

Pero ningún ejemplo superaría el altruismo de Martín Menem y Cristian Ritondo, si fuese cierto el acuerdo entre presidente de la cámara de Diputados y el jefe del bloque del Pro para que Mónica Almada sea vocal en la Auditoría General de la Nación (AGN). Almada ocupa en nombre de los libertarios el lugar que pedía el Pro. Junto a la de Pamela Calletti y Juan Forlón, su designación se realizó al final de la sesión en la que se aprobó el presupuesto.

Ritondo presentó un amparo para impugnar la aparente irregularidad de ese acto. En la versión que circula en el Congreso, habría sido Almada y no Ritondo quien les anticipó a dirigentes del Pro que sería vocal en la AGN. De origen radical, Almada no es una desconocida para ellos. Si hay algún valor en la suspicacia es porque Ritondo será reelecto en marzo como presidente del Pro bonaerense. Probablemente se trate de una maniobra de sus detractores para empañar ese proceso. Detalles menores frente a las vicisitudes que atraviesa el Pro en la Ciudad. Un corazón sometido a esfuerzos desaconsejables para retener el gobierno el año que viene, según el diagnóstico que habría efectuado Daniel Angelici. El dirigente de la industria del juego estaría comprometido a ejecutar un programa de reacondicionamiento vital de la gestión de Jorge Macri a su regreso de Miami, el día 24. El monitoreo de los ministerios de Medio Ambiente y de Infraestructura, a cargo de Ignacio Baistrocchi y Pablo Bereciartúa, forma parte de ese plan.

Hay confianza en que la sagacidad atribuida a Agustina Majdalani para resolver situaciones complejas se convierta en un caso testigo del protocolo de gestión que se pretende. La adjudicación directa a “La Rumana” para remover dos mil toneladas de tierras contaminadas del Parque de la Innovación podría ser un desafío inmediato a las cualidades que se le atribuyen a la nueva subsecretaría de Desarrollo Urbano. En especial, si se confirma que ese contrato carece de cláusula de rescisión. Una omisión importante para recuperar los 800 millones de pesos adelantados a la firma especializada en el alquiler de baños químicos. A dos meses de ser contratada, “La Rumana” todavía no dio inicios a la remoción de tierras. Tal vez no sea malo que la ciudad recurra a la Justicia para ser resarcida. Pondría a Agustín Bastard Patagonia ante el hipotético conflicto de definir a quién defender entre sus aparentes clientes. Bastard Patagonia es abogado y suele presentarse, indistintamente, como apoderado legal de “La Rumana” y miembro de una supuesta “mesa chica” del gobierno porteño. Demasiados dolores de cabeza. Incluso para eminencias en sanaciones judiciales como Angelici. Quizás ni su maña experta sería suficiente para auxiliar a la Justicia bonaerense en los casos que la conmueven a diario. Pablo Masi declarará el 10 de marzo por el accidente en el que atropelló a la moto conducida por Tanía Sánchez en el cruce de las calles 12 y 42 de la Plata, la noche del 11 de febrero de 2023. Masi es el titular del juzgado de Garantías N°4 de e iba a bordo de un automóvil de su propiedad sin seguro automotor ni Verificación Técnica Vehicular (VTV). La víctima tenía prioridad de paso. Resultó hospitalizada por las lesiones y estuvo impedida de trabajar por nueve meses. Respaldado en un peritaje que le presentó Masi e ignorando otro oficial, el titular de la UFI N°12, Fernando Padován, dictaminó la inexistencia de delito.

El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, revocó el mes pasado la decisión de Padovani y reabrió la causa por pedido de la defensa de Sánchez. La Corte bonaerense suspendió a Masi en 2009 por cerrar en menos de una semana una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el entonces gobernador Daniel Scioli. Hace unos meses, Masi instó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a no intervenir y remitir los antecedentes de la causa donde se investiga a Jorge D’ Onofrio por lavado de activos.

D´Onofrio es el exministro de Transporte de Axel Kicillof. Masi podía ser sometido a juicio político por falta de decoro si la Justicia dictamina su culpabilidad por el siniestro de tránsito en La Plata. Verónica Ninni demoró tres días en firmar la orden librada por el titular de la UFI N° 11, Ricardo Silvestrini, a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, para que allane y desaloje la vivienda de Tomás Grigera al 1800. Cinco individuos armados –y aparentemente vinculados al narcomenudeo- echaron de allí a su dueña, Ariadna Gette, el 11 de enero.

Ninni es la titular del juzgado de Garantías N°6 de Lomas de Zamora y tiene su despacho a 150 metros del domicilio de Gette, ubicado enfrente del Outlet Larroque, una feria textil cuya propiedad se atribuye al secretario de Seguridad municipal, Maximiliano Tononi. La casa usurpada está en el barrio Villa Niza que linda con el de “Chacho Chico”. Dos zonas donde el narcomenudeo tiene intensa actividad. Gette recurrió a Silvestrini después que la patrulla de la comisaría Séptima que respondió a su denuncia desistió de auxiliarla.

El fiscal investiga desde hace años la presión ejercida por bandas a vecinos de Villa Niza para que abandonen sus propiedades y luego venderlas. Tononi fue asaltado la madrugada de un fin de semana en 2024 con una fuerte suma de dinero que debía entregar a alguien denominado “el jefe”. El funcionario iba a bordo de un auto deportivo a nombre de una sociedad creada en Chacho y luego radicada en la localidad bonaerense de Chacabuco.

La jueza Ninni dictó la prisión preventiva de Pablo Gishoni, víctima de una falsa denuncia por abuso sexual de su esposa y sus hijos. Ghisoni fue absuelto en 2025 en todas las instancias. . Estuvo encarcelado tres años. La Justicia investiga si Ghisoni fue víctima de una red mafiosa de peritos. Antes que en Lomas de Zamora, Ninni fue designada jueza en San Martín en 2009. Pero esa resolución fue anulada de inmediato. Se descubrió que no tenía la antigüedad mínima para ocupar el cargo al que habría arribado por recomendación de Scioli.

Scoli es el subsecretario de Turismo de Milei y, presuntamente, la materia gris detrás de la supuesta candidatura de Guillermo Francos a gobernador bonaerense. Francos fue presidente del Banco Provincia mientras Scioli estaba al frente del Ejecutivo provincial. Secuelas, quizás del tibio calor oficial con el que se cobija la oposición.