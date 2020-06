Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Timothy A. Clary

Norwalk, Connecticut.- La teoría de los seis grados de separación, propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado "Cadenas", intenta demostrar que cualquiera de nosotros puede estar relacionado a cualquier otra persona en el mundo a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios. Entre el hombre sentado en un shopping de Connecticut y la silla vacía que tiene enfrente hay una advertencia de color azul que alerta sobre la necesidad de mantener seis pies de distancia. Ya sean grados o pies, la separación existe, y en este caso no está regida por una teoría, sino por una imposición que por más saludable que sea inevitablemente desconecta, aleja y aísla. Rompe la cadena de contactos con los demás y por eso tal vez nos prive de conocer a alguien que, por estar a pasos de distancia y no poder comunicarnos, nunca sabremos quién es ni en qué podría haberse convertido en nuestras vidas.