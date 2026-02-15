¿Quién se acordará de los escaladores industriales del día de la ¿Quién se acordará de los escaladores industriales del día de la Alfombra roja? El Festival de Cine de Berlín ya comenzó, y el oso rojo que es su marca se colocó hace unos días, aporte anónimo de dos trabajadores en altura. La Berlinale no es nada sin esa silueta que ahora luce sobre la fachada del cine Zoo Palast y es signo, memoria y, cómo no, promesa de estatuilla. Este año, el presidente del jurado es Wim Wenders, y algo conmovido andará el cineasta que en 1987 se consagró con Las alas del deseo (en el original Der Himmel über Berlin, Las alas sobre Berlín) y en cierto modo volvió a hacerlo en 2023 con otra ciudad, Tokio, y la película Días perfectos. Ciudades, imágenes y una promesa: “Las películas pueden cambiar el mundo –dijo Wenders, quizás con Hirayama, el protagonista de su último film, en mente–. Cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”.