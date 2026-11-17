Atraso en ciencia

La excelente columna de ayer de Tomás Santa Coloma explica el atraso de la ciencia y tecnología en la Argentina con respecto a los demás países. Es un caso único mundial, que venimos denunciando desde hace años y que los sucesivos gobiernos han ocultado. Ya en un artículo internacional, en 1995, alertamos que Argentina había caído en el ránking de países por “tamaño científico” (dato cuantitativo) de la posición 26 en 1966 a la 30 en 1979; y después el derrumbe fue mucho peor. Entre 1996 y 2025, en “tamaño científico” pasamos en rankings Scimago de la posición 35 a la 54. En lo semicualitativo (citaciones a trabajos) pasamos entre 1996 y 2022 de posiciones 33 a la 51 y –mucho peor- en lo cualitativo (citaciones promedio a documentos publicados) retrocedimos internacionalmente 62 lugares. Los gobiernos suelen destacar solamente numerosos éxitos de una encomiable élite, que todavía subsiste a pesar de las dificultades, a veces con fondos extranjeros o privados. Altamente insuficientes, como muestran los rankings. El impacto en la sociedad es evidente: en los rankings entre 1998 y 2025 pasamos de posición 32 a 49 en medicina y de la 44 a 73 en ingeniería. Los números hablan.

Luis A. Quesada Allué

lualque@gmail.com

Ludopatía

El Senado de la Nación tiene una asignatura pendiente muy importante: dar urgente tratamiento, antes de terminar noviembre, el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea. Sería lamentable que dicho proyecto de ley perdiera estado parlamentario.

Proteger a los jóvenes del daño enorme que está causando la adicción al juego debería ser una prioridad para los senadores y para toda la sociedad.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Fuga

Un exmiembro de las Brigadas Rojas, con la orden de deportación a Italia ordenada por la Justicia, a los 74 años escapó con la ayuda de un cilindro, un poco de carne de cerdo, una elemental conexión eléctrica y un arnés. Desde un quinto piso, a través de una ventana, llegó a la vía pública tirándose desde un portón. SI fuese una película, la mayoría de los espectadores coincidirían que se trata de una exageración fantasiosa.

Pero no es así, ocurrió en CABA hace pocos días. Una prueba concluyente de la falta de seriedad de todos los involucrados en su custodia. Sin palabras.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

Esperar su turno

La política se maneja con reglas que para los ciudadanos de a pie no resultan del todo aceptables. Ahora bien, todo tiene un límite, o por lo menos debería tenerlo. Cuando leo los mensajes de insurrección política que manda Patricia Bullrich hacia el presidente Milei me parece que esto no contribuye a generar la credibilidad y la imprescindible sensación de lealtad que se supone debe haber entre socios políticos. No hay duda que Milei creó La Libertad Avanza. Lo hizo solo. Se presentó como candidato y, contra todo pronóstico, llegó a presidente derrotando al aparato kirchnerista con el 54 %,de los votos. Patricia Bullrich en cambio no pasó a la Q3. Pregunto: ¿se puede pretender sin caer en el absurdo que el artífice de uno de los triunfos más ligados a una sola persona le va a ceder su lugar a uno de sus colaboradores? Creo que es algo difícil de imaginar, y peor sería que ese colaborador pretendiera desterrar a quien le tendió la mano. Creo que debe esperar su turno y no debe torpedear el barco, ya que todos estamos en él.

Ernesto H. Perasso

ehperasso@gmail.com

Una mirada de gratitud

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que hicieron posible estos días maravillosos que vivimos junto al papa León XIV. Soy mamá de tres hijos adolescentes y estoy convencida de que ellos nunca olvidarán esta experiencia. En mi caso, el recuerdo de una visita papal se remontaba a mi infancia, cuando mi mamá me llevó a ver a Juan Pablo II. Hoy puedo decir que León XIV me conquistó con su sencillez, su mirada profunda y su cercanía. Atento en cada encuentro, inagotable, sus palabras fueron un verdadero regalo: simples, directas y profundas. Nos recordó que todos estamos invitados a la casa del Señor, sin importar cuándo ni en qué momento de nuestras vidas lleguemos. Siempre hay lugar para nosotros. Y felicito especialmente a los encargados de una organización que me pareció extraordinaria, y a cada uno de los voluntarios que, siempre con una sonrisa, estuvieron presentes para que todo saliera de la mejor manera.

Los invito a todos a mirar lo vivido desde la gratitud y a no permitir que las críticas, siempre posibles, opaquen la dimensión de lo que compartimos. Pongamos el foco en lo importante y no en lo secundario. Gracias, una y mil veces. ¡Qué orgullo ser argentinos y haber vivido estos días!

Verónica Berraondo

veroberraondo@gmail.com

Ser familia de tránsito

Hace 13 años decidimos ser familia de tránsito, donde un bebé que está judicializado vive con nosotros hasta que se resuelva su situación. Me da mucha lástima que cueste tanto conseguir familias de tránsito y familias que adopten. Por eso quiero tratar de transmitir lo vivido. Durante estos años tuvimos varios chicos. Nos dieron mucha alegría y también esfuerzo, tristezas y desgarros. Pero lo más importante es que a pesar de los sentimientos encontrados cada entrega nos dio una gran paz. Cada vez que entregamos a cada uno, nos juntábamos en familia y decíamos “misión cumplida”. Es un gran proyecto familiar donde todos estamos involucrados, ver que tus hijos comparten el amor de sus padres con cada uno de ellos es una gran alegría. Mientras está en casa es un hijo más.

Quiero agradecer a la Asociación Civil Nazaret (@familiasdenazaret) por la confianza y acompañamiento dado. El papa León XIV nos dijo que salgamos al encuentro del otro, que vayamos a los más necesitados ¿Qué más necesitado que un bebé? Todo aquel que piense en ser familia de tránsito no lo dude.

Miguel F. Alvarado

En la Red Facebook

Diez diputados se irían con Patricia Bullrich si rompe con Milei y son claves para blindar los vetos

“Milei-Bullrich será la fórmula en 2027. Y luego cuando Milei ya no puede volver a presentarse ella será la candidata a presidente” - Mattu López

“Unidos trabajen para el bien del pais” -Blanca Ybañez

“No creo que Bullrich se separe de Milei. Ellos se ven muy bien”. -Cris Ubisi

“El Pro y LLA juntos” - Liliana Beatriz Bianchi