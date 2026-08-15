Solo los hechos vencerán esta desconfianza

No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte. Nietzsche explicaba de ese modo algo que, años después, el filósofo norteamericano Eric Hoffer -estudioso de los movimientos de masas-, retomaba y proseguía: “ La desilusión es una especie de quiebra . La quiebra de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativas”. Encadenados, estos dos aforismos pueden utilizarse para la vida amorosa, el arte narrativo y la fe política. El momento más temido de un escritor es ese punto donde la suspensión de la incredulidad se pierde, y su lector despierta y ya no puede tragarse el cuento: el libro resbala entonces de sus manos . Al relato de cualquier gobierno lo acecha el mismo peligro: volverse inverosímil a fuerza de pronósticos errados, camelos evidentes, promesas vanas y resultados decepcionantes. La administración libertaria merodea la quiebra de la credibilidad y el precipicio del desengaño. Porque el principal juego que entabló en estos dos años y medio consistió en hacerle sentir a la sociedad que el dolor y el esfuerzo valdrían la pena luego de haberle jurado en campaña que los ciudadanos de a pie no pagarían el ajuste. Una mayoría considerable le perdonó ese gran bulo y apretó los dientes: vadeado el río, sobrevendrían la recuperación y la prosperidad. Pedo de buzo, dólares por las orejas, brotes verdes, consumo volando, paseo por el parque: la recompensa después del sacrificio .

Con la empatía que lo caracteriza y con esa propensión a desconfiar siempre de los débiles, el responsable de esta triste historia emuló a Pilatos, y les mandó decir a los sufrientes que no movería un dedo por ellos -sugirió que habían sido irresponsables al pedir crédito- y que ese fenómeno era, en todo caso, “un problema entre privados”. También dio a entender que su brillante tarea general estaba prácticamente terminada, y que el empobrecimiento de esas clases medias no era su responsabilidad: las abandonó así a la mano invisible del mercado. Es decir, a la buena de Dios. A eso añadió, por supuesto, múltiples profecías acerca de que para estas mismas fechas la inflación ya habría colapsado y estaría en cero. Sus frases asertivas, dichas hace unos meses con énfasis de pastor electrónico, inundaron estos días las redes y dan vergüenza ajena: la inflación registró en julio un 2,1 por ciento, la inversión productiva va en descenso (“estoy preocupado”, declaró ayer Fausto Spotorno), los salarios pierden contra la carestía y el plan se muerde la cola: la pobreza del consumo popular redunda en una baja actividad y en una consecuente caída de la recaudación, con lo que el equilibrio fiscal sigue dependiendo de futuras y crueles motosierras y de “contabilidad creativa”, como congelar las partidas viales y desatender el mantenimiento de las rutas. Algo así como cortarse una pierna para acusar buen peso en la balanza. Todos estos episodios liman el capital simbólico del jefe de Estado, puesto que este había logrado convencer al pueblo argentino -incluso a muchos de los que se oponían- de que era un “experto en crecimiento con y sin dinero” y tenía conocimientos tan sofisticados en la materia que podía darse el lujo de despreciar en público a sus más encumbrados colegas (mandriles, econochantas y tarados) y hasta postularse al Premio Nobel. Esa supuesta infalibilidad hoy hace agua a la vista, por lo menos, de una mayoría social: una cantidad abrumadora de ciudadanos desaprueba el desempeño del Gobierno y piensa que no puede ni quiere modificar nada. Ha perdido la paciencia y la ilusión. Uno se imagina al general anarcocapitalista -encerrado y a solas en la residencia de Olivos- revisando los libros de la escuela austríaca y preguntándoles imaginariamente a Hayek, Von Mises y Rothbard por qué diablos esto no arranca y, sobre todo, por qué el mercado duda de sus genialidades: el riesgo país no baja porque los sacrosantos mercados no le creen a la Argentina del outsider. En este punto vale la pena recordar la responsabilidad de las grandes élites y corporaciones internacionales que le celebraron “el mayor ajuste de la historia de la humanidad” y que desoyeron los reparos provenientes de grandes técnicos en macroeconomía, casi todos liberales y con pergaminos: ahora en lugar de bancar los trapos se preocupan por las víctimas de la receta que ellos mismos convalidaron. Y no lo hacen por súbita misericordia, sino porque los perjudicados votan: la “fórmula mágica” -mirá vos- puede hacerle perder al libertario las elecciones. Gran hipocresía y persistencia en el error y en la estupidez de apostadores y analistas que ven el espectáculo desde lejos y a salvo de todo, como si jugaran al TEG con nuestras vidas. ¿Qué puede prometer Milei, para ganar y calmar a los gamers de Wall Street, después de toda esta “cascada” de incumplimientos? Luchar contra la casta ya no es un activo ni un argumento sólido puesto que el caso Adorni -máxima evidencia de que los nuevos e impolutos se aprovechan de sus poltronas- perforó también su autoridad moral. Y no lo hizo por los presuntos “consumos postergados” de su exjefe de Gabinete, sino por la actitud negadora y cómplice que tuvo el Topo para defender lo indefendible: la opinión pública lo vio entonces desnudo, y los relevamientos muestran el daño considerable que ese hito representó para su imagen.