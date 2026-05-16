Soy espectacular, mi celular me lo dice

Ella está enojada con su mandíbula. Nunca le gustó: quisiera que fuera más angulosa, con un mentón más pequeño. Por eso a la noche, mientras duerme, deja su celular encendido en la cuenta la cuenta @velvet.mind de TokTok; allí, entre ruido blanco e imágenes de mujeres bellas, una voz le susurra “Soy espectacular” o “Mi cara es naturalmente simétrica, equilibrada e impresionante”.

La revista Wired dedicó una nota a estos videos para escuchar mensajes subliminales de belleza, que reciben millones de visitas. Se basan basa en el supuesto poder de la sugestión y la hipnosis. En la creencia de que la audición de mensajes pueden hacer bajar de peso y modificar estructuras craneanas.

También hay un equivalente masculino: ellos recurren a una voz para que los ayude a ganar más dinero y “potenciar el rendimiento sexual”. Además de ser la expresión de una cultura de autooptimización compulsiva -yo soy, yo quiero, yo puedo-, clavan su bandera en uno de los pocos espacios libres que aún nos quedan: el mundo del sueño.

Y además:

“La repetición reconfigura el cerebro. Con el tiempo, se convierten en creencias, y esas creencias influyen en cómo se desarrolla tu vida”, sostiene la influencer Sanjana Aina Sanghi. Es una cuestión de fe. Y, si no resulta, la culpa es de la poca fe de esa persona. Un círculo perfecto y vicioso.