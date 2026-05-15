Cartas viernes: El gasto público, universidades, extranjeros

El gasto público

Las protestas suelen tener un denominador común: el bolsillo. Cuando el dinero no alcanza y el ajuste golpea la vida cotidiana, el descontento gana la calle. Entonces conviene recordar cómo llegamos hasta aquí y qué eligió la sociedad en las urnas. Javier Milei jamás ocultó su propuesta: “motosierra”, recorte del gasto público, fin de la emisión y una “terapia de choque” para frenar una inflación que destruía salarios y ahorros. No prometió soluciones mágicas ni gradualismo; advirtió que el costo sería alto y necesario para evitar un colapso mayor. Hoy, sorprende que algunos actúen como si nada de esto hubiera sido anunciado. Falta transparencia en quienes reclaman: no actúan con honestidad, apertura ni claridad, ni comparten información completa. Y mientras no generen confianza ni rindan cuentas, no tienen por qué recibir más.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Universidades

La comunidad educativa, que no es comunidad ni educativa, en la que pagan justos por pecadores, marchó el martes en forma mezclada. Es sabido por todos que durante los gobiernos populistas se han creado infinidad de “universidades” con fines políticos y, fundamentalmente recaudatorios. Actualmente siguen vigentes y absorben buena parte del presupuesto universitario. El nivel de muchos de los que ingresan en la UBA es pobrísimo y no merecerían ingresar. Estos dos motivos hacen indispensable un filtro. Menos universidades inútiles y menos alumnos ineptos. Oportunamente allí debería apuntar el Estado para evitar el desperdicio de fondos que van a parar donde no deben en desmedro de donde deberían ir. Logrado ese objetivo alcanzarían para contentar a los, seguramente, muy mal pagados docentes y apuntalar a la UBA, mundialmente conocida por su excelencia.

En todo caso, hoy es un momento inapropiado para tocar un sector tan sensible, lo que suma otra evitable piedra en el camino del indispensable éxito de esta administracion.

Que " las fuerzas del cielo" los ilumine para afinar la punteria y evitar mas tiros en los pies .

Guillermo H.M. Giambastiani

DNI 4.359.734

Extranjeros

Los estudiantes extranjeros deben saber que usan dinero que pudiera alimentar a miles de niños argentinos con hambre en el conurbano y el noroeste del país. La Plata tiene un 51% de brasileños que vienen porque es gratis, y no cara como en su país. Gremialistas universitarios, ustedes no son dueños de nada, no regalen lo que no nos sobra. Juan Carlos Parodi. DNI 4.396.466

Flan

Pero la situación general es ..... Quiero flan, quiero flan (le cabe a gran parte de nuestra sociedad)

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

De Vido

Verlo descender de un vehículo como si nada al condenado De Vido, incrementa la sensación indignante de injusticia ante el tratamiento diferencial de las personas que padecen esa situación. La cámara actuante le concede la virtual libertad bajo el eufemismo de “prisión domiciliaria en una chacra” so pretexto de necesitar seguimiento médico por supuestas afecciones de salud que creo no haber visto que se informe a la opinión pública. La pregunta es, podría una persona común -más aún, sin tener las riquezas mal habidas de este personaje-, gozar del mismo tratamiento y ser medido con la misma vara?; cual sería el motivo para que este señor no reciba los controles médicos en la cárcel y sea necesario que esté en su casa?; es esto pues un privilegio?, cualquier persona con sentido común contestaría afirmativamente. Que pésimo ejemplo que dan los jueces con estas cosas, y que difícil será para este país despegar de la fosa en que se encuentra…

Víctor Manuel Monti

Exfiscal federal

victormanuelmonti@gmail.com

Productividad

Escuché de Pablo Gerchunoff afirmar que la Argentina tiene una brecha entre sus expectativas y su productividad. Al principio pensé: “no somos tan trabajadores como los estadounidenses ni organizados como los alemanes”. Un poco cierto porque somo latinos en mayoría. Pero después me puse a analizar que esa parte es un pequeño porcentaje de la brecha. La otra gran parte se compone de un sistema perverso que algunos supieron construir en su favor y otros no supimos eliminarlo, a nuestro favor. En definitiva, esa real baja productividad argentina se debe en mayor causa a: 1) regulaciones para mantener ingresos que no podrían conseguirse en competencia, 2) decretos para mantenernos cautivos en ciertos mercados, 3) asociaciones profesionales donde somos fiscalizados por pares (?), 4) sindicatos y afiliaciones obligatorias, 5) porcentaje excesivo de impuestos (especialmente a la clase media y baja como es el IVA), 6) retenciones a las exportaciones, 7) presupuestos sin rendición de cuentas, 8) impuestos al trabajo en general. Hay otros muchos casos particulares.

Los puntos mencionados han retenido al potencial argentino y no existían justamente cuando la Argentina estaba ubicada muy bien como país desde 1880 (generación del ’80) hasta 1930. Bienvenidas aquellas personas que están eliminándolas de a poco y con mucha resistencia por parte de los beneficiados en forma injusta.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Residuos

Como vecina de la CABA solicito a quien corresponda, se regule el horario y la frecuencia de la recolección de residuos en Charcas 5200. Los camiones concurren entre 3 a 5 veces por noche (entre las 21 y las 6 hs) desde hace meses, impidiendo descansar a los que allí vivimos. Se ha iniciado el reclamo formal administrativo, aun sin respuesta.

Nora Rebora

DNI 5.929.909

Contratapa

Quiero expresarle mis felicitaciones por la contratapa del diario de Lunes a Viernes con las secciones Manuscrito y Catalejo con plumas exquisitas y la foto de cada día que muestra la vigencia del periodismo gráfico. Una bocanada de aire fresco luego de leer lo precedente tantas veces agobiante y desolador.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

En la Red Facebook

La marcha universitaria

“Queremos auditorías , simple”- Jorge Aguirre

“Solo fue política y nada más” - Eduardo Fazio

“Lo que no quieren es que se controle en donde gastan” - Osuna Pali

“Veremos en las próximas elecciones…” - Luciano Faber

“Nunca dijo (Milei) que sacaría la educación pública, solo se quiere saber dónde van los fondos destinados a la educación .. ¿cuál sería el problema? - Manuel Erro