Toda sandalia es política

Son los calzados mas populares del Brasil. De la favela al country, las sandalias Havaianas eran un símbolo compartido; hoy son signo de contradicción y parte de la batalla cultural.

Los problemas empezaron con la campaña navideña de Havaiana: en el spot publicitario la actriz Fernanda Torres (“Ainda stou aquí”) invitó a no empezar el Año Nuevo con el pie derecho. “Lo que yo deseo es que empieces el Año Nuevo con los dos pies: los dos pies en la puerta, los dos pies en el camino, los dos pies en el juego, los dos pies donde tú quieras”.

Pareciera un llamado a una síntesis superadora. Pero la ultraderecha lo tomó como un ataque directo. El hijo de Bolsonaro se filmó arrojando un par de Havaianas a la basura. Sus seguidores llamaron a boicotear a la marca y a usar Crocs.

En una sociedad tan polarizada ni las sandalias están a salvo. Porque todo calzado es político. Y -con perdón del exceso de esdrújulas- toda prenda carga con una estética, una ética y una política.

Las Havaianas tomaron su diseño de las tradicionales sandalias japonesas zori. “La gente hizo un escándalo de la nada”, dijo Rosilea Moreira, trabajadora social. “Esto no es de izquierda o de derecha. Ponerse un par de sandalias y disfrutar de la playa, eso es Brasil” sostiene. ¿Será posible seguir pensando así?