Tres monjas austríacas en fuga

Eran tres religiosas: Rita (81), Regina (86) y Bernadette (88). Llevaban 60 años viviendo en el monasterio de Elsbethen, Austria, cuando alguien decidió cerrarlo y enviarlas a un hogar de retiro con otros curas y monjas. No fueron felices allí. Sor Rita lloró al llegar y no quiso salir de la cama.

Una discípula las visitó y urdió un plan de escape para ellas. El 4 de septiembre, a las 2 de la mañana, huyeron en sus andadores y fueron depositadas en la puerta de su antigua casa. Los acompañaba un pequeño cortejo de exalumnas, curiosos y periodistas que filmaron la fuga y subieron la noticia a Instagram. Las monjas fugitivas se volvieron okupas. Y famosas.

Aplaudamos esta decisión -tan a contrapelo con el siglo- de regresar a la zona de confort, de no reinventarse, de rechazar el cambio y honrar sus votos de permanencia en el lugar donde transcurrieron sus vidas, y donde esperan morir. M. E. Walsh dice que nuestra casa es nuestro modo de ser. Y muchas veces, perder esa casa es perdernos a nosotros mismos.

Y además:

Como buenas ancianas y buenas austríacas, Bernardette, Regina y Rita se dedicaron a limpiar y reparar sus habitaciones del monasterio. En @nonnen_goldenstein podemos seguir sus andanzas y dejarles un saludo. Las autoridades eclesiásticas todavía no se han expedido acerca del asunto.