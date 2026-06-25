La Legislatura porteña, durante la sesión en la que se creó el Servicio Penitenciario de la ciudad de Buenos Aires

Un nuevo hito en la autonomía porteña Con la puesta en marcha del Servicio Penitenciario propio se salda una deuda histórica que tenía la ciudad de Buenos Aires

Por Gabino Tapia Para LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Hace más de 30 años que la ciudad de Buenos Aires es, en los papeles, autónoma. Y aunque a partir de esa declaración se concretaron algunos traspasos de competencias, muchos siguieron pendientes.

Pasaron ocho gobiernos diferentes. Se dieron pasos muy importantes, como el traspaso - y posterior creación- de la Policía y del subte, pero muchas de las decisiones que nos correspondían a los porteños seguían quedando bajo la órbita nacional, hasta que asumió esta gestión.

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La ciudad tenía que avanzar en la consolidación de su autonomía. Y ese fue nuestro deber. Una de las deudas históricas más concretas con todos los ciudadanos era que no podíamos hacernos cargo de nuestros presos ni detenidos. Desde que asumimos, iniciamos conversaciones con el gobierno nacional para la transferencia de competencias judiciales. En materia de Servicio Penitenciario tampoco nos quedamos de brazos cruzados: preparamos el terreno y organizamos una solución local. La Legislatura porteña sancionó las leyes 6924 de Ejecución de Pena y 6923 de Creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.

Ahora estamos implementando estas leyes. El primer hito de esa decisión se puso en marcha hace unos días atrás: publicamos la primera convocatoria para formar parte de nuestro primer cuerpo especializado de penitenciarios. El Instituto Superior de Seguridad Pública, el organismo a cargo de la instrucción de otras fuerzas de seguridad como Policía y Bomberos, formará a los nuevos agentes y lanzó la convocatoria. En menos de 24 horas se recibieron más de 1500 preinscripciones, lo que nos demuestra que hay vocación de servicio y confianza en este proyecto.

Por primera vez en la historia, la ciudad va a contar con una nueva fuerza de seguridad, un cuerpo especializado de agentes penitenciarios y de reintegración social propios. ¿Qué implica esto? Que los policías y agentes de calle que hoy custodian a detenidos en comisarías y alcaidías van a volver a estar donde tienen que estar: en la calle, cuidando a los vecinos y reforzando así el sistema integral de seguridad porteño.

El Servicio Penitenciario y de Reintegración Social es el eslabón que faltaba. Es el cierre de un circuito local exitoso: la Policía de la Ciudad detiene a quienes delinquen, la Justicia porteña los juzga y desde el Ejecutivo nos vamos a ocupar de su custodia y del cumplimiento efectivo de la pena.

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