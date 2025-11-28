LA NACION

La Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que se trata de un gran paso para el plan integral de seguridad y un “hito” para la autonomía

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad "es un gran paso para el plan integral de Seguridad"
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad "es un gran paso para el plan integral de Seguridad"

En un hecho que fue definido como “histórico”, la Legislatura porteña, con 54 votos a favor y solo tres negativos, aprobó la creación del Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

“Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario. Se trata de un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña. Cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los 3.000.0000 de vecinos y de todas las personas que recorren o visitan todos los días la Ciudad”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad
La Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad

El Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se encargará de la formación y de la capacitación permanente de los agentes penitenciarios.

“La creación del Servicio Penitenciario se complementa con la Ley de Ejecución de la Pena y ambas propuestas constituyen un punto de inflexión en el desarrollo institucional de la Ciudad, que a partir de ahora podrá disponer de un sistema carcelario propio, moderno, eficaz y diseñado por especialistas”, dijeron fuentes oficiales.

Los agentes de la denominada Seguridad Penitenciaria, serán parte de una fuerza civil armada y jerarquizada, responsable exclusiva de la seguridad, la custodia, los traslados y el uso de la fuerza. “Su misión es garantizar el entorno seguro necesario para el desarrollo de los programas de reintegración social”, se explicó en un comunicado de prensa.

El proyecto se aprobó hoy a las 6. “Es un hecho histórico para la Ciudad. La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad fue un acuerdo muy robusto en el momento en que los acuerdos no son las reglas. Es una ley de avanzada”, sostuvo a LA NACION el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios porteño, Leandro Halperin.

