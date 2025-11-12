Un paso histórico que tiene que llegar a la provincia de Buenos Aires

El domingo 26 de octubre, marcó un hito en la historia democrática de Argentina con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), transformando profundamente nuestro sistema electoral. El rápido escrutinio de los resultados de las elecciones nacionales dejaron en evidencia las virtudes de esta reforma, dificultando a sus detractores sostener argumentos en contra. La BUP demostró ser una herramienta clave para fortalecer la transparencia, agilizar el proceso electoral y reducir significativamente los costos, beneficiando a todos los argentinos.

No se trata sólo de un cambio técnico; la BUP es una herramienta que renueva la confianza en nuestra democracia y refleja un compromiso con la modernización del Estado. Una herramienta que desde la Red de Acción Política -y especialmente su presidente Alan Clutterbuck- venía impulsando y defendiendo hace muchos años, y cuya implementación fue posible gracias a la decisión del gobierno de Javier Milei y de los legisladores que la acompañaron con su voto. Una herramienta que permitió canalizar el enorme respaldo de los argentinos al rumbo marcado por el presidente. Con la boleta única nunca van a faltar boletas de ningún partido. Y es más barato, fácil y transparente.

Esta simplicidad no solo facilita la votación, sino que elimina prácticas desleales como la desaparición de boletas en el cuarto oscuro, un reclamo histórico de quienes hace años luchamos por elecciones limpias. La transparencia es el pilar de cualquier democracia sólida, y la BUP es un escudo contra las irregularidades. Al unificar las opciones en un solo documento, se reduce la dependencia de los partidos para proveer boletas, lo que nivela el campo de juego y fortalece la equidad electoral. Además, su diseño claro y estandarizado simplifica el escrutinio, minimizando errores y agilizando los resultados. Es un paso histórico para que el proceso electoral sea más amigable para el vecino y mucho menos costoso para todos. El impacto económico de la BUP no es menor. En un país donde cada peso cuenta, eliminar los costos de impresión y distribución de millones de boletas partidarias es un alivio para las arcas públicas. La austeridad en la gestión pública, un principio que aplicamos en San Isidro con medidas como la digitalización de expedientes o la eliminación de tasas municipales, encuentra en la BUP un aliado para construir un Estado más eficiente.

Lamentablemente los vecinos de la provincia de Buenos Aires la vamos a tener que seguir esperando, frente a un kirchnerismo que se aferra a las viejas prácticas de la política. Vuelvo a sostener que el momento ideal para consolidar estas reformas es “lejos de la próxima elección”, para evitar que los intereses electorales opaquen el debate. La coherencia entre los sistemas electorales nacional y provincial es clave para garantizar una democracia uniforme y accesible en todo el país. La implementación de la Boleta Única de Papel el 26 de octubre no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestra democracia.

Es la prueba de que, con voluntad política y compromiso, podemos modernizar nuestras instituciones para que sirvan mejor a los ciudadanos. En San Isidro, seguiremos apoyando estas iniciativas, porque creemos que la transparencia, la agilidad y la equidad son los cimientos de un futuro más justo. La BUP es más que un papel: es la expresión de una democracia que se renueva y escucha a su gente.

Intendente de San Isidro