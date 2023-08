Una ayuda para Trump en 2024

escuchar

En una columna reciente argumenté que el presidente Joe Biden probablemente le gane al expresidente Donald Trump si ambos se miden en las elecciones de 2024. Sin embargo, hay un hecho reciente que me podría obligar a tragarme mis palabras: la aparición de contendientes de terceros partidos que podrían robarle muchos votos a Biden. Tanto el Partido Verde como un nuevo grupo bipartidista conocido como No Labels (Sin Etiquetas) han anunciado que presentarán candidatos muy competitivos. En una contienda en la que, según la última encuesta de The New York Times/Sienna, Biden y Trump están empatados, los exdemócratas que se presenten como candidatos de terceros partidos podrían restarle votos a Biden y ayudar a Trump a ganar las elecciones.

Eso es lo que pasó en 2016, cuando la exdemócrata que se presentó como candidata del Partido Verde, Jill Stein, obtuvo más del l% del voto popular. Lo que es más importante, Stein ganó por un margen superior al promedio nacional en 3 estados indecisos (Pensilvania, Michigan y Wisconsin), lo que ayudó a Trump a ganar el colegio electoral. Esta vez, el Partido Verde puede tener un candidato aún más fuerte. Cornel West, de 70 años, un conocido exprofesor de Harvard que es un invitado frecuente para hablar sobre temas afroamericanos en TV, anunció que se postulará para la nominación del Partido Verde.

West es más progresista y más conocido que Stein, lo que significa que podría obtener incluso más votos de jóvenes y afroamericanos que ella. Por otro lado, el grupo Sin Etiquetas aún no ha anunciado a su candidato, pero estaría cortejando al senador Joe Manchin (D-W.Va.), un demócrata conservador en temas fiscales que podría sacarle votos moderados a Biden. Los donantes bipartidistas de Sin Etiquetas se han presentado como “la alternativa anti-Trump” y han atraído la atención de centristas a quienes no les gusta ni Trump ni Biden, o sienten que los dos potenciales candidatos estarían demasiado viejos para ser presidentes. Biden cumplirá 81 años el próximo año y Trump, 78. Reflejando la alarma en los círculos demócratas, un grupo pro-Biden llamado Move On (Avancemos) ha presentado una petición para instar a los demócratas a denunciar el movimiento Sin Etiquetas, calificándolo de un proyecto “irresponsable”.

“Su candidato no puede ganar, pero puede ser un spoiler que regrese al poder a alguien como Donald Trump. Por lo tanto, me comprometo a oponerme a una candidatura de Sin Etiquetas en 2024 por el bien del país”, dice la petición de Avancemos. Sin candidatos fuertes de terceros partidos de centroizquierda en la contienda, sigo pensando que Biden lleva las de ganar en las elecciones del próximo año. La economía está mejor de lo que habían pronosticado muchos, el desempleo está cerca de mínimos históricos, la Bolsa de valores se recuperó, Estados Unidos lidera la revolución mundial de la inteligencia artificial, Biden ha reconstruido la alianza transatlántica que Trump casi había destruido y el gobierno de Biden está en sintonía con lo que piensa la mayoría de los estadounidenses en temas como el aborto, los derechos de las minorías y la lucha contra el cambio climático.

Además, la última acusación a Trump por cargos de que trató activamente de dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2020 no ayudará a Trump en una elección general. Según una encuesta de ABC/Ipsos publicada un día después de la acusación por los hechos del 6 de enero de 2021, el 65% de los adultos estadounidenses creen que los cargos contra Trump son graves, incluido un 51% que dice que son muy graves. Por supuesto, Trump afirma que los cargos en su contra son un complot de Biden para evitar que gane en 2024. Pero el argumento de Trump es muy débil, porque los principales testigos en su contra en el caso del 6 de enero son todos republicanos. Más: son altos funcionarios de su administración, incluidos el exvicepresidente Mike Pence y el ex fiscal general Bill Barr.

Pero como suele suceder con los demagogos mesiánicos, Trump aún tiene un fuerte apoyo de su base, puede ganar la nominación republicana y podría convertirse en un serio rival de Biden en 2024. Si los candidatos del Partido Verde o Sin Etiquetas le roban suficientes votos a Biden, pasarán a la historia como los tontos narcisistas que ayudaron a que Trump volviera al poder y posiblemente termine con la democracia de EE.UU.

