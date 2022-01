El alcoholismo, la depresión y las conductas antisociales (violencia) son las tres enfermedades mentales más frecuentes. El alcoholismo tiene varias formas de presentarse. Suele ser una enfermedad lenta y progresiva que comienza a manifestarse a partir de la adolescencia con el consumo de alcohol en la población. Algunas personas se distinguen porque en el consumo social de las reuniones se pasan de la raya, no pudiendo parar de tomar hasta estar borrachos. Otras personas padecen alcoholismo porque una vez que han probado su efecto calmante de la ansiedad, lo usan fuera del contexto social permitido para su consumo personal (en soledad en sus casas o en la calle, a escondidas, en horarios de trabajo, mientras manejan o para enfrentar cualquier desafío de la vida). Estas personas no suelen consumir mucho, pero lo hacen esporádicamente o continuamente en bajas dosis para mantener un estado permanente de calma y alegría. Y sufren por su abstinencia cuando no pueden tomarlo. Así pues hay dos formas de manifestar alcoholismo. Una es no poder parar una vez que se empieza a tomar. Y la otra es estar obsesionado por tener siempre al alcance.

El alcoholismo potencia la depresión y las conductas antisociales. Hay algunos enfermos de alcoholismo que manifiestan ideas negras, no poder dormir, y varios síntomas de depresión cada vez que están dos o tres días sin tomar. Es difícil para ellos y para sus médicos psiquiatras asociar esta cadencia de eventos. Como el consumo de alcohol tiene una aprobación social en Occidente (y los médicos también toman alcohol las más de las veces), se suele pasar por alto su consumo, y se suele diagnosticar depresión, dar medicamentos antidepresivos y complicar aún más el cuadro ya que estos potencian el efecto del alcohol cuando se vuelve a consumir con las pastillas. Otras veces se dan hipnóticos, sedantes y ansiolíticos que producen resaca matinal igual que el alcohol y así el adicto suele alternar o sumar alcohol con pastillas y complica el cuadro. Hasta que estas personas no dejan del todo el alcohol y toman la correcta medicación antidepresiva (no adictiva) no suele haber esperanza de mejoría.

Las personas violentas también se complican con el alcoholismo. Algunas comenten los actos violentos bajo los efectos de dosis moderadas de alcohol. Otras personas que toman esporádicamente cometen los actos violentos en los períodos de abstinencia cuando aumentan los síntomas de ansiedad por faltar la droga. Así es muy difícil encontrar la causalidad pues los fenómenos son complejos. Aquí también solamente la abstinencia del alcohol y el correcto tratamiento psiquiátrico con medicamentos antiagresivos junto con el tratamiento social pueden brindar esperanza en estos cuadros.

Algunas escuelas psicológicas piensan que el consumo de alcohol es solo un síntoma más en una persona con trastornos emocionales. Pero una vez que se ha establecido en la mente la relación entre el consumo de alcohol y el efecto calmante que produce, ya están establecidas las bases para que esa persona pueda padecer alcoholismo en algún momento a lo largo de su vida. Y en ese caso necesita un tratamiento específico que las más de las veces es “médico y social” (psiquiatría con tratamientos varios, desde medicación antidepresiva y la psicoterapia hasta internaciones en granjas de recuperación, y por otro lado, grupos de autoayuda de programas de doce pasos o también movimientos religiosos que incluyen abstinencia entre sus preceptos). Algunas veces los que sufren alcoholismo están largos períodos en abstinencia sin ningún tipo de ayuda, pero la falta de conciencia de enfermedad los lleva a recaídas indefectiblemente porque el consumo de alcohol es bien visto en nuestra cultura, siendo la población sistemáticamente tentada a consumir. En cambio, entre los musulmanes y budistas desde Egipto hasta China, igual que entre los adventistas y evangelistas de Occidente, el consumo de alcohol no está bien visto.

