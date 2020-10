Una grieta digital por el control del futuro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 00:05

Quienes creyeron ver en el popular documental El dilema de las redes sociales -uno de los más vistos en Netflix recientemente- una diatriba anti progreso, neoludita o tecnoescéptica deberían revisar esa impresión.

Jaron Lanier, uno de los más iracundos testimonios del largometraje, es también filósofo, autor de ¿Quién controla el futuro? (Debate, 2014), creador del concepto "realidad virtual" y referente actual en Microsoft, donde acaba de estrenar una herramienta comunicacional inmersiva llamada "Together". La propuesta es más que eso: participa de los llamados "metaversos", o universos artificiales creados como entornos digitales en los que se desarrollan múltiples actividades reales, lúdicas, recreativas o profesionales. Lejos de ser un predicador anti tecnología, Lanier es pionero y promotor de avances que desembocaron en el concepto de moda en la ficción sci-fi y que en estos días prueban Marvel (en el juego Fortnite) o Star Wars (en la segunda temporada de la serie The Mandalorian). Según The Economist, el fenómeno se volvió central.

A diferencia de otros intentos por crear realidades digitales alternativas estos mundos paralelos se proponen como la contracara de las redes sociales: aun en clave de juego, prometen mantener a la persona en el centro. Por sobre la información.

