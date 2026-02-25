Cartas de lectores: Insólito, apología, sindicato y empresa

Insólito

Cepo o paro de dirigentes en el fútbol por citar dos imputados a declarar, por no justificar millones de pesos. Es exótico, sorprendente, amenazador, intimidante, pero finalmente que lo hagan, y después que declaren se verá el resultado.

Lucas Castro

Apología

La suspensión de partidos de fútbol por cuatro fechas en apoyo de enjuiciados por escándalo penal (strepitus fori) tiene fuerte aroma a apología del crimen.

Juan E. Cambiaso

Sindicato y empresa

La experiencia de Fate con el sindicato clasista-trotskista Sutna demuestra una vez más el destino de esta clase de sindicalismo. Me pregunto si los asalariados que votaron a estos dirigentes habrán tomado conciencia de a donde los llevaron. Y si esta lección servirá para que no se repita en otros gremios y empresas.

Martín Lagos

Señor Madanes

Luego de leer la Carta de Juampi Jasminoy logre posar mi mirada en lo que tal vez sea una gran injusticia. Luego de varios días de un bombardeo casi criminal hacia la figura del Sr. Madanes por el cierre de Fate S.A., quisiera solamente reflexionar al respecto. Cuanta saña, cuanta crueldad hacia este hombre sin siquiera investigar o estar seguros de que su accionar refleja la irresponsabilidad a la que se refiere la mayor parte de los periodistas. No conozco al Sr. Madanes, pero lo que sí sé es que no se puede denostar con tanta liviandad a un empresario de tantos años. Primero asegurémonos que este hombre es como todos lo describen el demonio, y luego sí emitamos juicio. De no ser así, estaríamos arruinando la vida de alguien que aparentemente no es el demonio. Gracias presbítero Jasminoy por advertirnos.

Rafael Martínez de Sanzo

Un gran basural

La situación de los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha vuelto insostenible. Es evidente que cualquier modelo de contenedor termina siendo vandalizado, lo que deriva en basura desparramada por las veredas. Es hora de plantear una alternativa. Mi sugerencia es eliminar la presencia permanente de contenedores en la vía pública. Podría implementarse un sistema similar al de otras ciudades, donde se utilicen recipientes más pequeños que permanezcan dentro de los edificios. Estos se sacarían a la calle solo en el horario de recolección y se retirarían a la mañana siguiente. Esto, además, evitaría que se depositen residuos a cualquier hora del día. Otra ventaja de este sistema -el más antiguo y efectivo- es la distribución equitativa: habría recipientes en ambas veredas, evitando que las cuadras pares se conviertan en focos de suciedad mientras las impares permanecen limpias. Por otra parte, es urgente organizar la gestión de los reciclables. Actualmente prima el desorden: los comercios suelen dejar cajas sin desarmar alrededor de los cestos, agravando el caos visual. Se debería coordinar con los comerciantes y encargados de edificios horarios específicos para la recolección de cartón, vidrio y latas. Asimismo, se podrían instalar puntos de reciclaje en grandes locales (farmacias o supermercados) para que los ciudadanos depositen sus residuos reciclables, especialmente latas y vidrio, debidamente clasificados.

Si el señor Jorge Macri aspira a su reelección tendrá que tomar cartas en el asunto y dejar de mirar hacia el costado.

Silvia Geci

El Gatopardo

“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que cambie todo” le dijo Tancredi a su tío Fabricio en la famosa novela de Lampedusa, aunque pareciera habérselo dicho al gobierno. Desde 2003 los argentinos pasamos por distintos estadíos en lo que respecta a los años 70; agresión y vejamen a las FFAA durante el Kirchnerismo; indiferencia con el gobierno de Macri y ahora pareciera que entramos en el gatopardismo, donde se observan cambios formales pero en el fondo todo sigue el rumbo marcado entonces, cuando los poderes del estado decidieron que el fin justificaba los medios y resolvieron apartarse de la legalidad que establece nuestra Constitución. Lo que si varió es la edad de los detenidos, que ven cómo se les va la vida injustamente detenidos ante la total indiferencia de sus compatriotas, que gracias a ellos hoy son hombres libres. Ya no queda tiempo hay 966 presos muertos en cautiverio y el poder judicial continúa agravando la situación con nuevas citaciones. Para evitar el gatopardismo el gobierno debe producir cambios de fondo y la Política debe acostumbrarse a solucionar los problemas que origina y este es uno de ellos.

Cnl. ( R ) Marcelo Liendo

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, la Chiqui: 99 años. Todo un récord mundial en TV. Una mujer resiliente, versátil, que se ha ido aggiornando con el correr del tiempo, que ha sabido reconocer sus comentarios desafortunados en cámara, que ha sobrellevado estoicamente enormes pérdidas de seres amados. Todo un ejemplo. Su apoyo a los artistas de cualquier género ha sido y sigue siendo constante. Se produce, se viste, se maquilla, y va a los teatros a ver a sus colegas, lo cual incide muy favorablemente en la venta de entradas. Es generosa, ama a las actrices y actores, promociona sus espectáculos como nadie. El trabajo la mantiene viva, vivaz, alerta. Estudia el currículum de sus invitados a la “mesaza” y se anima a hacer preguntas picantes. Se la nota cada vez más espontánea, pícara, lanzada. Admirable la Reina Madre de nuestra tele. Ella misma admite que le ha dado su vida al público, y nosotros, su público, más que agradecidos. ¡Feliz cumple, Mirtha Legrand!

Irene Bianchi

Colectivos

Yo no le encuentro explicación, tal vez el gobierno nacional y el de la ciudad la tengan y me puedan aclarar el porqué líneas de colectivos del AMBA despachan tandas de dos o tres unidades juntas que van compitiendo para levantar pasajeros y una vez que pasaron hay que esperar largo tiempo para que pase la siguiente. Me pregunto si con la ayuda de la Inteligencia Artificial no se pueden programar lo que antes se hacía bien, con frecuencias debidamente espaciadas en beneficio de los sacrificados pasajeros.

Julio César de la Barrera

