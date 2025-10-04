Una infidelidad grave en vísperas de la boda

La primera vez que leí la palabra “aventurerismo” fue en mi primera juventud y creo que en las páginas de algunos clásicos de la literatura marxista. Hablaban de “ aventurerismo revolucionario y político ”. El concepto, no obstante, escapa a esos dogmas añejos y, aunque tiene sinuosas acepciones, podríamos actualizarlo y sintetizarlo de este modo: activismo basado en la emoción y la sed de aventura; tendencia a actuar de manera temeraria y a concebir la política como una apuesta de riesgo y no como un ejercicio de responsabilidad . El hartazgo social por tantos años de decadencia encumbró en el poder a un grupúsculo –sin equipo ni experiencia- para el cual el aventurerismo político había sido un divertido modus operandi y a la postre un buen negocio, tanto sea para ofrecerse como candidatos como para declinar sus candidaturas, según las ocasiones y ganancias de cada caso. Un grupúsculo recubierto por una ideología que les otorgaba una cierta respetabilidad, y que usaba sellos de goma, se asociaba con la resaca de la “casta”, acopiaba delirantes e impresentables de toda laya, se prestaba a campañas de erosión y hasta se dejaba penetrar, como hizo al menos una vez, por el massismo con la intención de destruir una coalición republicana .

