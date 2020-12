Una propuesta de plan económico

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2020 • 21:56

Por aquello de que "no hay mal que por bien no venga", la Fundación Metas Siglo XXI (FM) presentó un plan cuatrienal (2021-24) para mejorar sustancialmente nuestra economía tras la pandemia del coronavirus. Su presidente, Guillermo Laura, abogado y economista, ex secretario de Obras Públicas de la Ciudad, tiene probados logros como el haber ideado y construido las primeras autopistas urbanas, o restituido el cielo azul en la capital al suprimir la incineración de residuos.

El Plan Cuatrienal de Desarrollo innova sustancialmente las bases de todo programa económico: moneda de curso legal, sistema bancario y mercado de capitales. Proyecta un crecimiento anual del PBI del 10% e inversiones equivalentes a US$100.000 millones por año para generar empleo a 4 millones de desocupados

A fin de tener una moneda soberana con estabilidad perpetua, crea la moneda virtual UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), inspirada en la UF (Unidad de Fomento) de Chile, establecida por el presidente Eduardo Frei (1967). La FM indica que la UF es la moneda más estable del mundo, pues al estar indexada no puede ser distinta del índice de precios. La moneda es el índice de precios. De allí su estabilidad perpetua: en 53 años la UF la tuvo, mientras la inflación del dólar fue del 78,%. Con la nueva moneda, sueldos y jubilaciones estarán protegidos de la inflación. Estados Unidos implantó la indexación de los sueldos en 1985 y, en 35 años, sólo tuvo tres huelgas.

Chile logró con la UF una gran bancarización: llegó al 112% de su PBI. En la Argentina es insignificante: 14% del PBI, la más baja de América Latina, detrás de Haití, Bolivia o Paraguay, y ocho veces menor que la de Chile. La FM considera que la moneda argentina, reemplazada por el dólar, ha traído gravísimas consecuencias, por lo que el $UVA deberá ser la única moneda de curso legal y forzoso, de uso obligatorio en las operaciones dinerarias relevantes, que estarán bancarizadas bajo apercibimiento de nulidad del pago. Ello traerá un crecimiento de los depósitos bancarios, que superarán diez veces la base monetaria, como en Chile. Los depósitos podrán alcanzar los 2,6 billones de $UVA, equivalentes a US$1,3 billones.

Consecuentemente crecerá el mercado de capitales y el acceso al crédito. Ello resolverá el déficit de vivienda. El plan contempla construirlas con el mercado, para generar empleo privado, siendo tarea del Estado proveer los servicios de agua corriente, cloacas, gas natural, desagües pluviales, caminos rurales pavimentados y autopistas. Servicios realizados con mano de obra e insumos locales: arena, piedra, tierra y cemento. Hasta los acueductos de hierro fundido, que antes importábamos, hoy se construyen con PVC fabricado con sal gruesa y gas que tenemos en abundancia. Así, el plan de la FM proyecta construir, en cuatro años, 2 millones de viviendas con los correspondientes servicios, sin necesidad de dólares para importar.

La vivienda no constituye, entonces, un problema técnico-arquitectónico sino financiero. La mayor parte de las familias argentinas no puede pagar su vivienda y el crédito hipotecario es casi inexistente. Con la creación del $UVA, la FM propone favorecer a los sectores más pobres, con créditos a largo plazo e intereses subsidiados. Así se otorgarán 2 millones de créditos hipotecarios, de $UVA 140.000 cada uno, o sea un total de $UVA 280.000 millones. Cada vivienda tendrá cocina-comedor, dos dormitorios, baño y los mencionados servicios de agua, cloacas y otros. Las familias de bajos recursos devolverán el crédito en 50 años, con los intereses a cargo del Estado. Los sectores medios accederán a créditos a 30 años, con tasa de interés del 6% anual y cuotas hipotecarias análogas a un alquiler. Estas cuotas en $UVA se pagarán con sueldos también nominados en $UVA.

El plan de la FM indica que otra prioridad es la energía. Vaca Muerta es el segundo entre los yacimientos de shale gas más grandes del mundo. Posee 27.000 millones de barriles de gas y petróleo valorados en US$1,3 billones. Para extraerlos se necesita invertir sólo el 3% del valor total del yacimiento, financiado en pesos que se convertirán en US$1,35 billones cuando se exporte la producción. Ello generará divisas, suficientes para cancelar la deuda externa y alcanzar un nivel de reservas per cápita superior al de China.

En el libro El día después., editado por la Fundación Metas Siglo XXI, su presidente Guillermo Laura amplía lo aquí comentado para emerger de la depresión más profunda de nuestra historia.

Director ejecutivo de la Fundación Sales

