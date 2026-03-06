Cartas de lectores: Adolescencia, Nahuel Gallo, la justicia

Adolescencia

Cada vez que el representante máximo del Poder Ejecutivo informa al pueblo sobre su gestión, debería ser un momento solemne. Lo mismo debería ocurrir cuando los legisladores debaten leyes, justamente como representantes del pueblo que los eligió y cuyas remuneraciones se solventan con los impuestos que pagamos todos. Tanto el episodio en que una diputada desconectó los micrófonos como la exposición presidencial del domingo exhibieron desorden y nulo respeto a la opinión del otro, avalados por la falta de sanción para quienes incumplen las reglas de convivencia. No es casual que, cuando nuestros hijos emigran, busquen países donde las leyes y reglamentos se imponen; desde la prohibición de estacionar en cualquier lado hasta respetar el decoro (al menos formal) que debería imperar en los protagonistas de los tres poderes. Y esto no es solo una cuestión cosmética. Somos todavía una democracia adolescente.

Roberto Asseo de Choch

Nahuel Gallo

Lo de Nahuel Gallo estremece y enaltece al mismo tiempo. Estremece por la injusticia de su prolongada detención; enaltece por la dignidad con que la sobrellevó. Saber que, en el encierro, formaba una bandera argentina con jabones celestes y blancos para sentirse en su casa no es una anécdota menor: es una lección moral.

Juan T. Medi Cogo

La Justicia

Es la justicia el bien supremo de una nación. La que asegura su convivencia armónica y la salvaguarda de los derechos instituidos. Nuestro país, desde hace mucho tiempo, viene sufriendo el lamentable deterioro de aquella institución, y los ciudadanos han perdido la necesaria confianza en ella, que debería ser la garantía última de la condición republicana. Asistimos atónitos a ejemplos de jueces que cajonean causas favoreciendo la impunidad de personas con poder político o económico, o bien dictan fallos ostensiblemente absurdos. Tal desparpajo se ha naturalizado, máxime ante la falta de respuesta de una institución –el Consejo de la Magistratura– que ha demostrado ser incapaz de poner límite a tantos abusos. La inamovilidad de los jueces y la complejidad de su remoción contribuyen a propiciar la gran temeridad, en muchos casos, de su accionar. Todo esto, sumado a comportamientos personales indecorosos y suspicaces en muchos de los que deben administrarla, compromete su imparcialidad.

Creo que es hora de encarar con suma urgencia este tema, que entiendo es superlativo dentro de un cambio cultural al que este gobierno está empeñado. La sociedad, ya en su mayoría, ha manifestado su repudio, expresado en las distintas encuestas que así lo denuncian. Ahora es el turno de los legisladores que así lo interpreten y actúen en consecuencia. Es vergonzoso el nivel de descomposición ética y moral de algunos representantes de la Justicia que, con sus actitudes y a veces manifestaciones, enlodan el prestigio que debería distinguir a tan eximia institución. Es hoy el affaire de la AFA, por demás demostrativo, pues expone claramente la mezcla de sus dirigentes con políticos y también representantes judiciales, al menos funcionales, ante tan vergonzoso escándalo.

No basta con la sanción de nuevas leyes, sino que es necesaria la purga de quienes las aplican. Sin justicia, no hay república.

Juan Carlos Cornejo

Industria

En su comunicado, la Unión Industrial Argentina, parafraseando al Dr. Carlos Pellegrini, dice “sin industria no hay nación”. Quiero hacerles saber que con industriales corruptos se destruye a la nación. Sería un gran aporte para nuestro país que la UIA desenmascare a estos industriales que tanto daño le han causado a la Argentina.

Raúl Juan Gándara

Cúneo Libarona

Quiero expresar que fue un verdadero honor trabajar con el señor exministro de Justicia de la Nación Argentina doctor Mariano Cúneo Libarona. Durante su gestión en el ministerio todos fuimos testigos de las importantes transformaciones legales que llevó a cabo en el sistema judicial argentino, las que tuvieron una repercusión favorable tanto a nivel local como internacional, durante las distintas visitas que tuvo en el exterior (EE.UU., Reino Unido, Francia e Israel, entre otras). Su actuación quedará en la historia. Por sobre todo, quiero destacar su compromiso indeclinable por el bien de la patria, su valentía, honestidad, generosidad, sacrificio incansable y fuerte compromiso con el derecho, la ley y la Constitución nacional.

Juan Ignacio Petra Cremaschi

Dueña de la pelota

Coincido con la carta de Matías Bourdieu del sábado pasado. La AFA es la dueña de la pelota y algunos de sus dirigentes se están robando los frutos de la pasión. Están en contra de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y se comportan como una SAU (sociedad anónima unipersonal). Los hechos recientes de público conocimiento confirman que son mafia. Solo las mafias negocian con otra mafia. Tienen sometida a la dirigencia de los clubes pobres y/o indigentes del interior y de las categorías inferiores con prebendas y distribución discrecional de beneficios que le garantizan la masa crítica para alcanzar el quorum y aprobación de los obscenos manejos administrativos. Estos personajes pretenden confundirnos con el carácter privado de la asociación civil para eludir controles tomando como propios los recursos que son patrimonio de la entidad destinados a cumplir el fin social establecido en su estatuto. Es necesario un profundo saneamiento de esta institución centenaria, cuyos códigos de ética y transparencia están siendo violados.

Juan Kussrow

Paro de hinchas

El martes 3 de marzo en el predio de la AFA organizaron un asadito para que los presidentes de los clubes terminaran de definir el paro de la 9ª fecha del fútbol argentino, y a los postres confirmaron que el paro se hacía. Ahora nos toca a nosotros confirmar, lamentablemente sin asadito, nuestro paro para dejar las canchas vacías en la fecha 10ª.

Edgardo Hilaire Chaneton

