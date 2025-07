Venezuela: a un año del día que el pueblo derrotó al miedo

Ha pasado un año desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las que quedarán marcadas por el fraude más descarado en la historia reciente de América Latina. Y aunque el régimen de Nicolás Maduro aún no ha caído, sus días están contados. Porque lo que ocurrió ese día fue más que una elección fraudulenta: fue un acto de heroísmo cívico que ni la represión ni la censura han logrado borrar.

Los datos son irrefutables. Edmundo González, respaldado por el liderazgo indiscutible de la liberal María Corina Machado, ganó claramente. Testimonios, actas de votación y la movilización masiva de la ciudadanía lo confirman. Pero el régimen, fiel a su manual de los regímenes autoritarios, se adjudicó la victoria y negó publicar los resultados completos. A la clara ganadora de las encuestas, María Corina Machado, le negaron la candidatura con arbitrariedades jurídicas propias de una dictadura.

La respuesta ciudadana fue inmediata. En múltiples ciudades estallaron protestas pacíficas. La respuesta del régimen: terrorismo de Estado, represión brutal, más de 2200 detenidos y 948 presos políticos confirmados por la ONG Foro Penal, entre ellos, menores de edad. Mientras tanto, muchos líderes opositores han sido encarcelados o forzados al exilio, pero María Corina Machado sigue ahí, firme, visible, amenazada. Pero no doblegada.

Lo que el mundo presenció el 28J y los días siguientes fue más que una elección manipulada, fue un acto de resistencia democrática en su forma más pura. Sin recursos, sin garantías y bajo un clima de miedo, miles de ciudadanos organizaron una red cívica ejemplar con más de 270.000 testigos, 100.000 encargados de escaneo y logística, 60.000 coordinadores y 20.000 equipos para zonas de riesgo. Un ejército ciudadano enfrentando a una maquinaria represiva.

¿Resultado? Un país que refuta la mentira oficial y se ancla en la verdad ciudadana. La verdad, documentada con datos y valores, es un arma poderosa. Por eso, lo que se vivió el 28 de julio de 2024 no fue una derrota, fue una hazaña.

Para conmemorar este hito, la Red Liberal de América Latina (Relial) organizó un evento especial el 28 de julio del 2025. Se presentó el libro y portal “Venezuela 28J: la hazaña de un pueblo democrático”, testimonio vivo de lo que ocurre cuando la esperanza y la lucha vencen al miedo.

Desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y desde la Liberal International apoyamos firmemente esta lucha. He estado con la diáspora venezolana en Berlín, he sentido su frustración, su esperanza y su reclamo. Y he visto con mis propios ojos cómo se puede resistir incluso sin condiciones democráticas.

Muchos dicen que el chavismo es invencible. Yo digo lo contrario, ningún régimen puede sostenerse eternamente cuando un pueblo pierde el miedo. Y Venezuela ya lo perdió. El mundo debe mirar a Venezuela no como una tragedia, sino como una lección. La democracia no se regala. Se construye, se defiende y -cuando es necesario- se reconquista.

Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Berlín y Presidente de la Liberal Internacional