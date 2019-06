Vivir posponiendo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 00:57

Cada conducta debe leerse y entenderse dentro de un contexto. De allí que haya una multiplicidad de factores por los cuales una persona procrastina, pospone. Observemos algunos de los motivos más frecuentes y algunas estrategias al respecto:

1. El deseo es bajo

Hay personas que posponen una carrera, una pareja, un proyecto, etc. porque su deseo es débil. Alguien, por ejemplo, puede sentir el deseo de formar una pareja, pero, en el fondo, es más a causa de la presión social que por el deseo interno. Muchas veces, cuando frente a un obstáculo alguien abandona, en realidad no es por las dificultades externas sino por el bajo deseo interno. Por eso, debo preguntarme: "¿Quiero realmente lograr este proyecto? ¿Me interesa sinceramente iniciar este camino?". Ser capaces de detenernos para mirar hacia adentro y reconocer el nivel de nuestro deseo interno constituye siempre un buen camino.

2. Por falla en la metodología

Hay personas ansiosas que hacen muchas cosas a la vez. Saltan de un tema al otro permanentemente, lo cual les dificulta empezar algo y perseverar en ello. Algunos tienen dificultad de comenzar porque poseen un bajo nivel de motivación; mientras que otros inician una actividad pero la dejan inconclusa porque existe una falla en la metodología. Iniciar con metas pequeñas (ir de menos a más) es una buena estrategia. En Psicología se dice que "lo mínimo es lo máximo". Un pequeño cambio puede traer una catarata de cambios que produzcan grandes resultados como una bola de nieve que se suelta desde la cima de una montaña y trae un movimiento imparable. Siempre empezar con lo mínimo es una buena estrategia para deshacer la falla metodológica.

3. Por autoboicot

Es frecuente ver que algunas personas que deben unas pocas materias para graduarse transformen esa situación en una gran dificultad. A veces uno pone frenos externos inconscientes para no alcanzar algo. Son aquellos que "fracasan cuando triunfan". Están viviendo una linda experiencia y, de pronto, generan un autoboicot o algún tipo de conflicto para diluir ese éxito.

4. La meta final no es motivante

Hay personas que comienzan entusiasmados por un proyecto, pero luego, con el paso del tiempo, van perdiendo la motivación. Esto puede deberse al hecho de que la meta final no es muy trascendente. Todos deberíamos plantearnos metas grandes y motivantes que no sean lo suficientemente difíciles como para que no las podamos lograr ni lo suficientemente fáciles como para aburrirnos. Una buena técnica es colocar metafóricamente delante nuestro una "foto del futuro". Es decir, aquello que me gustaría lograr. Un estudiante, por ejemplo, ve la foto donde aparece terminando la carrera y ya graduado. Esto lo ayuda a perseverar a lo largo de los años de estudio. Cuando la meta final es grandiosa y atrapante, tenerla presente es un gran motivador.

Motivación viene de "motivo" y "acción". Tengo un motivo que me acciona. Por eso, juntarnos con gente de proyectos que sea motivadora también nos ayuda. Uno corre más lejos en grupo que en soledad. Rodearnos de personas con anhelos, objetivos y entusiasmo, nos contagia y nos conduce a seguir adelante. A veces, una persona construye una idea mágica del mañana y dice: "Empiezo mañana, hoy estoy cansado"; pero tal vez mañana sienta el mismo nivel de cansancio.

5. Se esperan condiciones especiales

Muchas personas esperan el tiempo ideal, las circunstancias perfectas, y nunca logran comenzar. Esperan que las condiciones de mañana sean mejores que las de hoy. Se trata de ilusiones mágicas que nos hacen pensar que alguien vendrá a resolver lo problemático o difícil. Entonces, decidimos no hacer en espera de que el otro aparezca mágicamente en nuestra ayuda.

Para concluir, diremos que todo suceso tiene un proceso. No hay meta sin proyecto, sin camino, y debemos disfrutar tanto el suceso como el proceso. Las metas cortas, las satisfacciones y los premios pequeños, nos llevan a continuar sin esperar ni futurizar la felicidad. Entonces, el día que lo logremos lo vamos a celebrar. Disfrutar de cada momento es un buen primer paso para alcanzar nuestros proyectos.