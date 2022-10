¿Volverán las ofertas en pasajes aéreos?

escuchar

Las ofertas en pasajes aéreos hace meses que son parte de la historia. Es difícil, casi imposible, conseguir un ticket a esos precios de ganga que antes, e incluso durante la pandemia, eran habituales. No es solo para viajes desde o hacia la Argentina. Es una tendencia que se viene dando en el mercado internacional desde hace un tiempo y que quedó más en evidencia durante la temporada alta en el hemisferio norte.

Claro que en la Argentina las cosas son más dificultosas por la imposibilidad de financiar viajes al exterior con tarjeta de crédito y por los abultados impuestos y percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales que se sumaron.

¿Volverán las promociones o se fueron por un largo rato? Pablo Aperio, director de la agencia Travel Services es contundente: “En el corto plazo no están previstas que vuelvan las promociones. Tal vez volvamos a verlas reaparecer para algunos momentos de baja temporada”, explica. Esta situación, según su opinión se debe básicamente a un tema de oferta y demanda. “Como hay más demanda que oferta, las líneas aéreas no necesitan realizar promociones para llenar los vuelos. Además, hay otro factor que condiciona más la situación: la falta de financiación para viajes internacionales impide la posibilidad de generar buenas promociones”, agrega.

Los aumentos en los pasajes son grandes y no pasan inadvertidos por los viajeros. Para viajes internacionales se registran subas en dólares que pueden llegar al 40 por ciento. “Los aumentos varían según las rutas, líneas aéreas y temporadas. Igual es justo considerar que hubo aumentos de base del 25%. Las líneas aéreas vieron que las tarifas elevadas son vendidas, entonces fueron ‘cerrando’ las tarifas más económicas de los vuelos, haciendo los vuelos más rentables. En parte también para recuperar las pérdidas de los últimos años”, dice Aperio.

La alta demanda contenida por la pandemia y el aumento del precio del petróleo conspiran contra las tarifas promocionales Twitter-@MCO - Twitter-@MCO

Por su parte Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay considera: “Los precios de la industria son dinámicos por distintos motivos, como la disponibilidad de nuestros proveedores, el factor de ocupación, la estacionalidad, el tipo de servicio, la anticipación de compra, la estadía promedio, etc. Además, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmaron que los tickets aéreos aumentarán debido al alto precio de los combustibles ya que es inevitable que esto no impacte en los boletos.”

“Más caro, sin duda”

Cristi se refiere a las palabras de Willie Walsh, director general de la IATA, que hace unos meses aseguró: “Volar será más caro para los consumidores, sin duda. Es inevitable que, en última instancia, los elevados precios del petróleo se trasladen a los consumidores en forma de precios más altos de los billetes”. Y que hace un mes reforzó con la frase “los tickets serán más caros todavía por la falta de capacidad de refinanciación y al estado financiero de las aerolíneas”.

Con relación al mercado local, los aumentos para pasajes al exterior son más significativos por los impuestos que se siguen sumando.

“Las recientes medidas anunciadas desalientan a los argentinos a viajar, por la fuerte presión fiscal. Actualmente los pasajes aéreos internacionales que se emiten en nuestro país son alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese importe total se seguirá aplicando el 1,2% del impuesto a los débitos y créditos”, desglosa Cristi.

“En la Argentina comparando octubre de este año, con octubre del año pasado, el aumento en pesos de los pasajes es del 140%, por el tipo de cambio y el aumento de impuestos. No hay ofertas porque los vuelos están todos llenos. Hay poca oferta de vuelos, que no volvieron luego de la pandemia. El stock de vuelos es mucho menor y además creció la demanda, que estaba contenida”, detalla José Casabal, CEO de la agencia Volalá. Por su parte confía en que volverán las tarifas más bajas “creo y espero que vuelvan, pero va empezar a suceder en la medida que la oferta se estabilice un poco, todavía hay muchas conflictividad por tickets viejos que no se usaron por el Covid”, agrega

En Europa y Estados Unidos, quizás menos acostumbrados que nosotros a la inflación tan alta, se cansaron de repetir durante el verano que han vivido las vacaciones más caras de los últimos años y no son optimistas con que la situación se revierta en el corto plazo.

Según el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, los precios de los boletos de avión aumentaron un 25 %, el mayor salto anual desde 1989. Los vuelos Londres Nueva York llegaron a los 2000 dólares en la temporada alta. En Australia, por ejemplo, el incremento de las tarifas de los vuelos domésticos es de más del 50 % desde abril. Viajar caro, ya no es solo un problema argentino.