“No le compren más al que aumenta”: con menciones a los precios y la deuda, Cristina Kirchner recordó a Néstor con un video

Funcionarios, gobernadores, intendentes, dirigentes del Frente de Todos (FdT), agrupaciones políticas y militantes recordaron hoy en las redes sociales al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 11 años de su fallecimiento. Quien se sumó pasadas las 15 y con un emotivo video fue su viuda, Cristina Kirchner, que compartió un posteo en sus redes sociales con la frase: “Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950-∞”. En el mismo aparecen menciones menciones de Kirchner a los precios y la deuda.

Siempre primero Argentina 🇦🇷



Néstor Kirchner 1950-∞ ❤️ pic.twitter.com/gtTGafw53i — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2021

El video recopila fragmentos de discursos de Kirchner, donde el expresidente asegura: “No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la patria”.

“Me tocó salir al mundo a poner la cara por la Argentina y había sectores, aquí en la Argentina, que me decían: ‘Miren cómo se pelea. Cómo se pela el presidente. Miren cuánto se pelea’. Yo no me peleaba por pelearme, ni mucho menos. Yo estaba luchando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y fundida que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la Patria”, dice el video.

Luego sigue: “Ni claudicar, ni arrodillarnos. Salir a defender con hidalguía y libertad los derechos de los argentinos. Yo veía que muchos que trabajaban conmigo se ponían nerviosos y pálidos, pero esa compañera que ven allí, Cristina me dijo: ‘Néstor metele para adelante, con el coraje que tuvimos todo el tiempo’”.

“No vinimos de paseo, vinimos a gobernar y vinimos a ponernos frente al pueblo argentino. Y si hay que vivir momentos de tensión y si hay que vivir momentos difíciles por defender la dignidad de la Patria, por defender la inclusión social y por defender la reconstrucción de la Argentina, viviremos con este gobierno frente de todas las tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante”, asegura en otro discurso el exmandatario y se suma otro fragmento donde se recuerda: “Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional”.

También eligieron sumar otro elemento de coyuntura: “ No le compren más al que aumenta. Porque si le compran y aumentan se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentarles y listo. Demostrémosle: aumentan, no les compramos, no les compramos nada. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la meda de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera. Pero primero que coman los argentinos. Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina. Es hora que los argentinos pensemos fuertemente en todos nosotros”.

El acto en el que hablará Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández será esta tarde el único orador en el acto que el FdT organizará para rendir homenaje al expresidente Néstor Kirchner y que reunirá a dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo en el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense.

Fuentes oficiales confirmaron la asistencia del Jefe de Estado a esta actividad, convocada para las 17, y anunciada en las redes sociales del FdT junto a una foto del exjefe de Estado, fallecido el 27 de octubre del 2010, y una frase de Néstor Kirchner relacionada a la deuda externa en los meses previos al pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

“Primero se crece, luego se paga”, es el lema de la convocatoria impulsada también desde las agrupaciones políticas como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita, entre otros.

Al encuentro fue invitada, pero su presencia aún no está confirmada, Cristina Kirchner. Además, uno de los principales participantes será el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja e hijo del expresidente, Máximo Kirchner, según confirmaron a la agencia oficial Télam desde su entorno.