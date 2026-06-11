Detuvieron a un exasesor de Néstor Kirchner en una exclusiva zona del puerto de Santa Fe

SANTA FE.- Un exasesor de Néstor Kirchner en la presidencia, el santafesino Carlos Carlozzi, dirigente del peronismo local, fue detenido en esta capital durante un allanamiento en su departamento de una de las torres Amarras del Puerto, en el marco de una causa por una denuncia de violencia de género que terminó con el hallazgo de un arma de fuego y estupefacientes.

El operativo ordenado por la Justicia y ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI) se realizó este miércoles, pero recién a la noche se confirmó que el detenido es Carlozzi, exasesor presidencial en el periodo 2003/2007.

Según informes recogidos, luego de aquel cargo Carlozzi cumplió funciones similares en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Las torres del dique 2 del puerto de Santa Fe Captura de video

El caso

Según la investigación, los hechos se habrían desencadenado tras la negativa de la denunciante a retomar una relación sentimental, lo que derivó en una serie de conductas intimidatorias que motivaron la intervención judicial.

Por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Orio, personal policial allanó el departamento que ocupa el dirigente peronista en uno de los edificios ubicados en el dique 2 del puerto, donde encontraron un revólver y cocaína fraccionada en sobres.

La coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, confirmó que los procedimientos se concretaron luego de la denuncia presentada por una mujer y que en uno de ellos se produjo la detención del dirigente político.

“Se desarrollaron dos allanamientos: uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Arroyo Leyes [localidad cercana a esta capital]. En Santa Fe, además de la persona que se procedió a detener, también se secuestró un arma de fuego y material estupefaciente que corresponde a cocaína. Unos 60 gramos aproximadamente”, precisó la funcionaria policial.

Carrizo detalló que el arma secuestrada es un revólver calibre 38. En tanto, el procedimiento realizado en Arroyo Leyes arrojó resultado negativo.

El material incautado será sometido a los peritajes correspondientes para determinar su eventual vinculación con los hechos denunciados y establecer si podría abrir nuevas líneas investigativas.

Mientras tanto, Carlozzi quedó a disposición de la Justicia, que deberá resolver su situación procesal una vez completadas las medidas ordenadas en el marco de la causa.

La detención de Carlozzi, de quien poco se sabía en los últimos años, según dijeron a este diario otros conocidos dirigentes del peronismo santafesino, generó repercusión en ámbitos políticos y judiciales, tanto por la naturaleza de la denuncia como por el perfil público del hombre involucrado.

Al respecto, se recordó que el imputado supo ser amigo personal de Néstor Kirchner.