A días de la visita del Papa y tras un embargo judicial, el Gobierno dice haber regularizado una deuda con el Cottolengo Don Orione

Luego de que la justicia federal trabara un embargo de $828 millones sobre las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por una deuda con el Cottolengo Don Orione, desde el Gobierno afirman haber regularizado hoy los pagos a la institución que será visitada por el papa León XIV el próximo 9 de noviembre.

La medida judicial fue dictada por Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge. Y buscó subsanar la deuda que la cartera que comanda el ministro Mario Lugones mantiene con el Cottolengo en el período marzo-junio de este año.

LA NACION dio cuenta de que, pese a la aprobación el año pasado de la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno mantenía deudas de más de un año con el Cottolengo para la provisión de medicamentos, alimentos y pañales, entre otros elementos.

El ministro Lugones, en el Congreso de Cardiología Ministerio de Salud de la Nación

Fuentes del oficialismo indicaron que este jueves, a las 15, se aprobó el pago por parte del Ministerio de Salud por los $828 millones que motivaron el embargo judicial.

Según dio cuenta la Agencia DIB tras entrevistar al abogado Pablo Días, el Gobierno en un principio negó la deuda. Aún pese a la inminencia de la visita del Papa. Luego, canceló compromisos por $750 millones, pero el Cottolengo reclamó un nuevo retraso en los pagos en la justicia y logró que el juez Auge le diera la razón.

Salud comunicó que el 5 de octubre pasado se abrió una mesa de diálogo, junto con la Sedronar y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, la Pastoral Social y la Obra Don Orione. “En ese encuentro se estableció un canal de diálogo continuo para abordar las demandas de los centros de atención”, indicaron.

El Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole Ricardo Pristupluk

“Frente al reclamo presentado en diciembre de 2025, el Ministerio abonó $723.239.483″, agregaron, para señalar que en ese encuentro del 5 de octubre se asumió el compromiso de pagar los $828.708.195 correspondientes a prestaciones, medicamentos e insumos del primer semestre de 2026.

La dilación de ese pago motivó la presentación judicial que derivó esta semana en el embargo del juez Auge y, dos días después, el pago que el Gobierno afirma haber realizado hoy, a las 15, en medio de la cuenta regresiva para la visita de León XIV.