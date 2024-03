Escuchar

Nélida “Coca” Vaglio, viuda de José Ignacio Rucci, líder de la CGT asesinado por Montoneros en 1973, rompió el silencio y habló tras los actos de por el Día de la Memoria.

“Ayer pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia. Tengo 94 años y yo viví el terrorismo en carne propia. Perdí la cuenta en que tenía que escapar con los chicos. Vivía escapando, no sabía de qué, hasta que lo mataron a José y seguí viviendo con terror”, contó en Radio Mitre.

“Al poco tiempo de asumir en la CGT empezaron las amenazas de muerte para él y mis hijos, Claudia y Aníbal. Todavía lo llevo en el alma. Por eso me duele enormemente que en este país se hable solamente de una parte. Ayer se festejó el día de la Memora, la Verdad y la Justicia incompleta. No cuentan la verdad. Yo sola sé lo que llevo en el alma hace más de 50 años. Acá vivimos el terrorismo, no eran montoneros, eran asesinos montoneros. Todos asesinos”, recordó, conmovida.

La viuda de Rucci contó cómo recuerda el asesinato de su marido, ocurrido durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón: “Lo recuerdo terriblemente. Me salvé porque no era mi destino. Me salvó la llamada de teléfono de una amiga, porque siempre lo acompañaba hasta la puerta. Ahí escuché los tiros salí corriendo y me dio un bajón. El domingo cumplía 14 años Aníbal (uno de sus hijos) y el papá le quería hacer un asadito. Me cambié y me fui a la CGT. Lo viví todo como un sueño. No podía creer que hubiera asesinos que pudieran matar por matar, por tener ideas distintas”.

También recordó que Perón lo quería como a un hijo. “Me cortaron las piernas”, le dijo el líder justicialista cuando la recibió. E Isabel Perón aseguró que lo mataron por ser “leal”.

“Mi sufrimiento lo llevo en el alma. Y cuando ayer escuché las pavadas que decían, las fanfarronadas, no pude aguantar Lo anterior no se puede borrar”, afirmó Vaglio. “Dios me ayudó dándonme dos hermosos hijos (Aníbal y Claudia) y ocho nietos”, señaló.

Sobre Néstor y Cristina Kirchner, aseguró: “Premiaron a los montoneros, viven en el exterior llenos de plata. A mí mi marido no me dejó plata, pero llevo mi apellido con orgullo”. Consultada sobre la muerte del jefe montonero Roberto Perdía, fue concluyente: “Estará en el infierno”.

LA NACION