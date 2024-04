Un extitular de la UIF, tras los dichos de Javier Milei: “Lijo no tuvo nada que ver con meter preso a Boudou”

Escuchar

Luego de que este domingo el presidente Javier Milei defendiera la postulación el juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, al decir que fue el responsable de detener al expresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, sus dichos provocaron la réplica de Mariano Federici, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) entre 2016 y 2019.

“Lijo no tuvo nada que ver con meter preso a Boudou. En otra causa por enriquecimiento ilícito, que aún se encuentra en trámite en su juzgado y a punto de prescribir por la cantidad de tiempo que hace que la tiene, hizo un show mediático con una detención de Boudou para disimular su inacción. Pero en Ciccone, que es donde Boudou tuvo una condena firme y fue efectivamente preso, más allá de haber elevado la causa a juicio cuando ya no quedaba más margen para no hacerlo, Lijo no tuvo nada que ver”, remarcó Federici en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X.

De esta forma, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que el exvicepresidente terminó detenido por la intervención de la UIF y no por orden del juez. “La UIF, que tuve el honor de presidir (2016-2019), en su rol de querellante, solicitó al TOF que lo condenó la prisión preventiva con la condena y el TOF la concedió”, precisó.

El derrotero judicial de Boudou –que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por intentar quedarse con el 70% de la imprenta Ciccone a través de testaferros– lo cruzó con Lijo en varias investigaciones, además de la de la imprenta que confeccionaba papel moneda.

Boudou terminó preso, y cumplió una buena parte de su condena por corrupción en prisión (causa Ciccone), porque la UIF, que tuve el honor de presidir (2016-2019), en su rol de querellante, solicitó al TOF que lo condenó la prisión preventiva con la condena y el TOF la concedió.… https://t.co/t18k5u4JHB — Mariano Federici (@MarianoFederici) April 28, 2024

El 3 de noviembre de 2017, Lijo dispuso detener a Boudou en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que ya tenía en ese momento cinco años de antigüedad. La detención de Boudou se produjo antes de las 7, en su departamento de Puerto Madero. Estuvo a cargo de la Prefectura Naval, y las imágenes del exvicepresidente vestido de jogging y descalzo, al ser detenido, se difundieron ampliamente.

A principios de 2018, Boudou obtuvo la excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito, y luego también la excarcelación en una causa en la que se lo investigó por la recepción de dádivas. Fueron decisiones de la Cámara Federal.

En el caso Ciccone, que instruyó Lijo, el tribunal que condenó a prisión a Boudou fue el Tribunal Oral Federal Nº4, que integraron los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez. La sentencia contra Boudou se leyó el 7 de agosto de 2018. Los recursos de apelación llevaron el fallo hasta la Corte Suprema, que lo confirmó el 3 de diciembre de 2020.

Las universidades y la prensa

En otro tramo de la entrevista, Milei retomó las críticas a la marcha universitaria y sus cuestionamientos a los periodistas. “Nunca dijimos que queríamos cerrar las universidades. Nunca dijimos que les íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos y buscamos es que, como las universidades públicas son financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. ¿Quién no quiere ser auditado? Los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes, no tendrían problemas en ser auditados. Los que roban no quieren ser auditados”, subrayó el jefe del Estado en sus declaraciones a Radio Rivadavia.

Consultado sobre sus ataques a periodistas, Milei señaló: “Mi problema es cuando mienten, cada uno de los casos que me endilgan de discusión es cuando los encuentro mintiendo, los deja en evidencia. ¿Los periodistas pueden mentir, calumniar, pueden decir todo lo que quieran y no puedo contestar?”.

“El kirchnerismo perseguía periodistas y eso no es lo que está pasando ahora. Pero si ustedes mienten, yo los voy a dejar en evidencia”, subrayó el Presidente en sus declaraciones radiales.

