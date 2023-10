escuchar

LA PLATA.- Las mujeres marcan un récord histórico en los espacios de poder en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires: de 6 que eran intendentas hasta octubre, pasarán a ser 11 en diciembre.

El dato, uno de los avances de género que arrojó la elección del domingo 22 de octubre, es significativo dado que nunca hubo tanta cantidad de mujeres en los puestos ejecutivo locales en la provincia de Buenos Aires.

El empoderamiento de las mujeres en el orden municipal es la contracara de la ausencia de representación femenina en el poder ejecutivo nacional y provincial: con Cristina Kirchner fuera del cargo de vicepresidente y con Patricia Bullrich y Myriam Bregman fuera de la contienda para presidente el Poder Ejecutivo tiende a masculinizarse. En la provincia, Verónica Magario -exintendenta de La Manaza- tiene el cargo de vicegobernadora de Axel Kicillof pero cumple función en el Senado.

¿Quiénes son las figuras emergentes que rompen con la hegemonía masculina en los poderes ejecutivo de la provincia de Buenos Aires? ¿Llegan al poder por primera vez o fueron re electas? ¿Son referentes de movimientos locales o dirigentes nacionales?

Las alcaldes que fueron reelectas en octubre por el oficialismo son Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Blanca Cantero (Presidente Perón), Marisa Fassi (Cañuelas) y María Gianini (Carlos Tejedor), todas ellas de Unión por la Patria.

La nueva intendente de Capitán Sarmiento, aliada de Javier Iguacel

“En 2015 éramos sólo dos mujeres sobre 60 intendentes de Juntos -dijo a La Nacion Revilla que irá por su tercer mandato aunque no consecutivo-. Hoy ya podemos hablar de otro número”, dijo la mujer que ahora es senadora y vicepresidente del comité provincia de la UCR.

Por la oposición fueron electas Erica Revilla (General Arenales), Soledad Martínez (Vicente López), María José Gentile (Nueve de Julio), Lucía Gómez (Gonzáles Cháves), Sofía Gambier (Pellegrini) y Fernanda Astorino, en Capitán Sarmiento

Erika Revilla, intendente de General Arenales

La proporción de cargos ejecutivos municipales ocupados por mujeres fue bajo en los últimos 15 años. En 2015, se eligieron 4 y en 2017 asumieron 2 interinas, con lo cual se llegó a un total de 6. Una de ellas es Blanca Canteros, de presidente Perón: “ Hay que tener mucha constancia, mucha perseverancia. Nadie nos regala nada ”, dijo la mujer que fue 16 años concejal y que fue diputada provincial antes de llegar a ser intendente. “Esto no es una carrera corta. Es una construcción de menos a más que se sostenga en la militancia dentro de una agrupación”, dijo la mujer que administra un municipio con 160 mil habitantes.

Blanca Haydeé Cantero

“Yo he dado muchas luchas. No siempre lo logré en el primer intento: he perdido por un 1%. La ley de género no sirve demasiado si uno no milita y se hace un espacio donde se gane el respeto de los demás”, admitió Cantero que fue reelecta para un segundo mandato desde diciembre.

Hay otras mujeres recién llegadas al cargo de intendente, como Astornino, que reemplazará a Javier Iguacel en Capitán Sarmiento: “Nuestra participación activa en la política no sólo es una cuestión de igualdad de género, sino también de enriquecer la toma de decisiones. Por suerte cada vez más mujeres están demostrando que su influencia y liderazgo son fundamentales”.